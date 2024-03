Amici 2024: Martina Giovannini é una finalista preannunciata?/ Parla il giudice Cristiano Malgioglio

Amici 2024 di Maria De Filippi, Martina Giovannini brilla al debutto del serale

La puntata d’esordio alla fase serale di Amici 2024, per Martina Giovannini, é a dir poco brillante. Questo, nel segno di un clamoroso endorsement in favore della cantante allieva di Anna Pettinelli nei Todarelli, che si registra nella messa in onda della puntata del via al serale di Amici 2024, il 23 marzo 2024 e sulle reti TV e streaming Mediaset.

Si tratta dell’elogio che Martina Giovannini si conquista da parte di uno dei giudici adibiti alle votazioni, Cristiano Malgioglio: “allora, anche se non hai una voce black sei incantevole nel pezzo della più grande cantante -fa sapere il paroliere di brani cult, a Martina Giovannini, quasi come a volerla promuovere al titolo di candidata al titolo di finalista di Amici 2024 -, una estensione straordinaria – prosegue ancora l’endorsement del giudice.

Ma non é finita qui. Martina Giovannini, che lo stesso paroliere Cristiano Malgioglio definisce in puntata anche come la nuova Diana Rosa in musica, riceve i diretti complimenti pubblici dal giudice e non solo: “ti auguro il meglio”, conclude Malgioglio, preannunciando così una carriera sfavillante dinanzi alla cantante in corsa per un posto alla finale di Amici 2024.

Un momento TV e streaming sulle reti Mediaset che è ora virale sui social media, in un tripudio di annesse interazioni degli utenti al settimo cielo. Lo stesso hightlight vede Martina Giovannini performare sulle note di una cover nel canto del brano originale dal titolo Think della intramontabile superstar Aretha Franklin. Tra i concorrenti cantanti in corsa, quindi, Martina Giovannini si impone come una possibile concorrente finalista e vincitrice del circuito canto e al contempo anche come vincitrice del montepremi assoluto alla finale del talent show, che al momento vede in corsa in tutto tredici competitor dopo l’eliminazione di Ayle e Kumo.

