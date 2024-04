Amici 2024, Martina Giovannini si dà al cambio look/ La reazione alla sfida del giudice Cristiano Malgioglio

Amici 2024, Martina Giovannini si concede la svolta estetica: la reazione alla provocazione di Cristiano Malgioglio

Martina Giovannini accetta la sfida del giudice Cristiano Malgioglio e si prepara ad accontentarlo nella promessa di un cambio di look radicale, per la terza puntata del serale di Amici 2024. O almeno questa é la grande anticipazione che, tra le altre, in vista del rinnovato appuntamento serale del talent show di Maria De Filippi si profila alla visione del nuovo appuntamento in onda al daytime di Amici 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, datato il 4 aprile 2024.

Martina Giovannini si lascia accompagnare dalla amica ballerina Gaia De Martino in questa sua nuova avventura artistica, nel mezzo della gara serale tra i talenti scoperti ad Amici 2024. La voce cristallina tra i cantanti in corsa nel circuito di canto parallelo al ballo di Amici, tra le ultime immagini dalla casetta dei talenti é attesa da un team di esperti, i quali l’accolgono ad un meeting volto a stravolgerle il look, come su esplicita richiesta di Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio vuole il cambiamento di Martina ad Amici 2024: come sarà giudicata la trasformazione stilistica?

A più riprese, nel corso delle prime due puntate della fase serale di Amici 2024, Martina Giovannini ha ricevuto il consiglio spassionato di Malgioglio di valorizzare la sua performance in termini di staging e presenza scenica, rifacendosi al look della voce e icona soul a cui lei si direbbe somigliare nella fisiognomica. Si tratta Diana Ross: “fai qualcosa al look”, suggeriva Malgioglio all’aspirante cantante che poi lui invitava ad un change ai capelli, lasciandoli ricci selvaggi, “saresti la nuova Diana Ross”. E la risposta alla provocazione di Malgioglio non tarda ad arrivare, da parte di Martina Giovannini.

“In questa casa non ci sarà più Martina, ma non con nella nostra casa avremo Diana Ross!”, esclama infatti Gaia De Martino introducendo ai compagni di studio al talent show la trasformazione della compagna dalla voce soul, che si presenta ad Amici 2024 con indosso un abito di seta Rossofuoco e a prova di tacchi da 12 cm. Proprio come vorrebbe il trend mainstream di una vera regina del soul, quale può dirsi Diana Ross.

La cantante pupilla di Anna Pettinelli sceglie, così, di concedersi la svolta in fatto di look radicale, dai capelli ricci-cotonati e un Total outfit dal colore rosso fuoco.

Insomma, la terza puntata del serale di Amici 2024 si preannuncia particolarmente interessante, con il cambio di look che Martina Giovannini promette al cospetto del giudizio di Cristiano Malgioglio, tra i tre giudici adibiti alle votazioni. Questo, mentre Sarah Toscano si impone come l’erede di Annalisa…

