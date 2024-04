Amici 2024, Mida: “Ci rimango male per le critiche che ricevo al serale…”/ La dura replica ai giudici

Amici 2024 di Maria De Filippi, Mida riceve la prima critica della giuria al serale

Si fa spinosa la gara tra i talenti in corsa al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi con una dura replica di Mida alla sentenza critica dei giudici. La risposta del cantautore é allusiva al content della sesta puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, appuntamento dove Mida ha dato libero sfogo al suo talento nel cantautorato in generale, dando prova di meritare la qualificazione alla finale. Come emerge tra le pagelle stilate minuziosamente a primafirma e dove lui registra un’eccellenza.

Eppure però da parte dei giudici non giungevano per lui solo voti in favore, nel mezzo della gara tra i talenti alle semifinali. Non a caso, al rinnovato daytime di Amici datato 29 aprile 2024 sulle reti Mediaset Mida replica alla sentenza aspra della giuria. In particolare al giudice Cristiano Malgioglio che gli muove la contestazione di una mancanza di passionalità mostrata nell’esibizione della cover di Biagio Antonacci sulle note di Non vivo più senza te.

“Ci rimango male… Sono le prime critiche del serale per me e io ho fatto percorso tanto travagliato dove ho messo tutta la mia anima- fa sapere il cantautore che si prepara per il rilascio del nuovo singolo dal sound internazionale Que pasa…-, vorrei andasse tutto bene”.

Mida replica al j’accuse di Cristiano Malgioglio

Ma non é tutto. Perché il cantautore candidato alla vittoria del circuito canto e la vittoria del montepremi finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, poi, palesa di sentirsi in balia al peso di una forte paura. Quella di non qualificarsi tra i concorrenti ammessi alla puntata finale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

“Ho paura di non riuscire ad arrivare all’obiettivo, che é la finale”, spiega il cantautore allievo di Lorella Cuccarini, che comincia a pensare che possa scoprirsi penalizzato per effetto delle critiche dei giudici. In vista della puntata finale, quindi anche in sede di semifinale, chiaramente sta a Mida, alla sua scelta artistica con annessa performance di canto e le reaction dell’occhio pubblico a stabilire le sorti dello stesso cantautore dentro e fuori il talent show.













