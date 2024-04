Amici 2024: Mida favorito dall’autotune al serale?/ Interviene il giudice Michele Bravi!

Amici 2024 di Maria De Filippi, si fa infuocato il caso Mida alla terza puntata del serale!

Tra le anticipazioni della terza puntata del serale di Amici 2024, s’infiamma la questione che vede Mida tacciato di essere beneficiato dell’autotune, nella sfida a squadre di merito al talento.

Così come si rileva tra gli spoiler forniti da Amici news e Superguida TV dell’attesa puntata prevista in onda sabato 6 aprile 2024, si torna a parlare in studio dell’uso degli effetti musicali nel canto al talent show di Maria De Filippi. Questo, sulla scia della polemica apertasi via social con l’ex insegnante di canto ad Amici, Luca Jurman, che contesta la facoltà concessa dalla produzione ai cantanti in corsa di esibirsi usando l’autotune, uno strumento di manipolazione della voce che migliora l’intonazione.

Il parere del giudice Michele Bravi sulla questione “Mida e l’autotune”

In occasione della terza puntata del serale di Amici 2024, in particolare, il caso Mida si surriscalda con l’intervento del giudice Michele Bravi, che indirettamente replica al j’accuse del web ai danni del concorrente. Accade alle votazioni della sfida che -la termine della terza ed ultima manche di gioco tra i Cuccalo e gli Zerbi Cele- vede schierata dalla seconda squadra la ballerina Marisol Castellanos contro il cantante della prima Mida: “Mida ha cantato Sapore di Fedez, Michele Bravi gli dice che lui è l’esempio dell’auto-tune come stile e non come correttore vocale. Per il giudice Malgioglio Marisol è già una professionista”.

La sfida vede salvarsi Mida a discapito della nominata al ballottaggio eliminatorio Sofia Cagnetti, e insomma. A detta di Michele Bravi, Mida può dirsi il talento rappresentativo del dato di fatto che l’uso dell’autotune sia un valore integrante nel cantautorato contemporaneo e che quindi costituisca la cifra stilistica di un cantautore.











