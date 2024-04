Amici 2024, Mida: la dedica all’ex Gaia De Martino in “Fuera del Mercado” commuove il web/ Le reazioni

Amici 2024, Mida canta Fuera del Mercado e incanta

Mida copre la top3 highlights della sesta puntata al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, con una travolgente dedica a Gaia De Martino. Si tratta di una cover personalizzata che il cantautore allievo di Lorella Cuccarini registra sulle note di “Fuera del Mercado”, al rinnovato appuntamento serale di Amici, in onda il 27 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Tra una prova e l’altra registrata nella sfida tra i talenti competitor per un posto alla finale di Amici, un inedito Mida sfodera la cifra stilistica dal sound latin-pop allo stato puro. Riscrivendo, quindi, l’originale Fuera del Mercado di Danny Ocean, in quella che per i fan nel web é inequivocabilmente una performance destinata all’ex ballerina, eliminata.

La dedica a Gaia De Martino conquista il web!

“Non ci parliamo da un sacco e forse questo mi sta bene…-canta tra i lyrics della cover spagnoleggiante, che ricorda le origini del giovane nato a Caracas e cresciuto a Milano-… ti ricordi quando ti dissi che non stiamo più bene… ma siamo divisi…“. Poi, l’immagine musicale si fa nitida dell’amata, la ballerina Gaia De Martino: “questo caffé é del colore dei tuoi occhi… Te amo demasiado”, e le parole della dedica diventano sempre più travolgenti.

Tangibile si fa la nostalgia provata dei ricordi dell’amore mancato memorabili , nel mezzo del sentiment di Mida, che eccelle tra le pagelle della sesta puntata serale di Amici 2024 per le capacità di intenzione vocale e scrittura creativa.”Porque te amo demasiado, ey -canta nel refrain in una escandescenza tra passionalità e romanticismo-. Te amo demasiado, ey, ¡wuh! Todavía estoy aprendiendo. Que tu felicidad es primero”.

“Te amo demasiado (te amo demasiado) Mami, aún te amo demasiado, oh (uh) Solo dame tiempo, dame un momentico. Tú sabes que yo soy guerrero, no”, prosegue il canto che ammicca al sound delle latin-popstar internazionali. Che l’amore tra Mida e Gaia De Martino non sia realmente giunto al capolinea e il cantante abbia meditato ad una pausa per la coppia, al fine di avere la giusta concentrazione per la conquista della finale di Amici 2024, non può dirsi azzardato.

Nel frattempo, si fa virale il momento cover registrando un tripudio di interazioni social di consenso, in particolare su TikTok, impegnando così la quota di Mida da candidato al titolo di vincitore di canto e assoluto al talent show.

