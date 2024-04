Amici 2024, Mida: “La mia paura é di non arrivare in finale..”/ Lo sfogo scatena la lite: la classe si spacca

Amici 2024 di Maria De Filippi, Mida matura una grande paura prima della finale

Tra i protagonisti alla fase serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Mida dichiara di maturare una grande paura. Ed é un Mida particolarmente provato il protagonista del rinnovato appuntamento del 29 aprile per il daytime in TV e streaming sulle reti Mediaset. In una confidenza registrata tra le mura della casetta che accoglie i talenti competitor ballerini e cantanti lui si lascia andare ad una confidenza intimista, svelando la sua più grande preoccupazione relativa alla concorrenza artistica.

Ossia quella che possa assistere in prima persona alla mancata realizzazione del suo sogno maturato ad Amici. E per lui resta quello della qualificazione alla puntata finale e ancor prima alla semifinale del talent show di Maria De Filippi.

“Ho paura di non arrivare in finale…di non concludere il percorso al meglio- fa sapere Mida, a fronte di un’evoluzione registrata in salita al talent show di Maria De Filippi, in una confidenza fatta ai compagni-…un percorso difficile dove io sono stato particolarmente messo in difficoltà”.

Quindi, dopo il j’accuse di Petit – che lo taccia di muovere una minaccia all’autoeliminazione fake in una strategia acchiappa-consensi – interviene un nuovo processo alle intenzioni della classe che subisce Mida. Sarah Toscano si chiede cosa voglia realmente dire il rivale col dichiararsi messo sotto torchio – ritenendo di essere stata anche lei messa in difficoltà nel corso del serale. Mida evidentemente crede di aver superato sfide più grandi come il giudizio e le critiche, lo scotto di un trattamento particolarmente severo da parte degli esperti di canto ad Amici, dove da anni ormai tutti i cantanti hanno la facoltà di fare uso di effetti. Ma per Sarah l’accusa di uso e abuso di effetti musicali del progresso nel canto, in primis da parte di Anna Pettinelli, avrebbe giocato in favore di Mida e il cantautore sarebbe passato come “la vittima della maestra avversa” che al sesto serale poi si serve guarda caso dell’autotune chiamata alla sfida-guanto tra i professori.

Esplode la competizione!

“Ma tu per travagliato cosa intendi?”, incalza quindi sibillina Mida, Sarah, sentendosi evidentemente tacciata di un percorso più facile. Mida a partire dal j’accuse di Petit dàrebbe prova di non voler rispondere alle provocazioni dei rivali, preferendo replicare direttamente sul palco con la manifesta superiorità in termini di staging e intrattenimento. Come accaduto al sesto serale dove ha sfoderato la sua innata cifra stilistica latin pop come un Maluma naturalizzato italiano. Il suo brano latin-pop Que Pasa si impone ora come il più atteso tra i nuovi inediti di Amici 2024 pronti per il rilascio, alla stregua della proposta di Holden dal titolo Randagi e in uscita a sorpresa. Ed il suo il primato per il maggior numero di ascoltatori mensili all’attivo su Spotify Italia.

La classe dei concorrenti? Si direbbe ormai sempre più divisa per effetto di incomprensioni infiammate dalla rivalità, prima della registrazione della semifinale e della finale di Amici 2024.













