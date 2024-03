Amici 2024: Mida minaccia Holden per la vittoria in finale/ Il nuovo record di ascoltatori su Spotify Italia

Amici 2024, Mida registra un nuovo record su Spotify Italia!

S’infiamma la competizione tra i talenti cantanti e ballerini in corsa al serale di Amici 2024, con Mida che conquista un nuovo record su Spotify Italia, provando a soffiare a Holden il possibile trionfo previsto in finale. L’allievo cantautore scoperto e cresciuto sotto l’ala protettrice della mentore ad Amici, Lorella Cuccarini, raggiunge un volume notevole di ascoltatori sulla piattaforma online adibita agli ascolti in riproduzione in streaming.

Secondo i dati aggiornati al 27 marzo 2024, relativi allo streaming cumulato allo stato attuale, nella classifica a prima firma Il sussidiario.net di Amici 2024 Mida é in pole position -per il primato del più alto numero di ascoltatori mensili su Spotify Italia. Nel mese corrente di marzo 2024, quindi, Mida si impone come il cantautore dal più alto numero di ascoltatori, che é pari a 1,6 milioni all’incirca. Un dato impressionante se si pensa che il cantautore dei singoli di successo lanciati al talent show di Maria De Filippi, Rossofuoco, Mi odierai e Fightclub, esordiva ad Amici 2024 solo lo scorso settembre 2023. Il giovane riesce così facendo, nell’arco di pochi mesi, a conquistare il nuovo record in termini di ascoltatori mensili per lo streaming in ascolto.

Mida é il vincitore del circuito canto, ad Amici 2024?

Con il nuovo primato conseguito in tempi celeri, intanto, Mida si impone tra i protagonisti candidati al titolo di vincitore del circuito canto e al contempo anche alla vittoria finale del talent show di Maria De Filippi. Anche se il diretto collega cantautore rivale da battere, Holden, fa la differenza per il volume di ascolti in streaming al confronto tra i rispettivi nuovi singoli, quali sono Fightclub di Mida e Solo Stanotte per il figliastro d’arte di Laura Pausini.

Holden minaccia Mida, nella competizione serale di Amici 2024

Nel frattempo, inoltre, il diretto rivale di Mida, Holden, fa breccia nei cuori dei due/terzi della giuria adibita alle votazioni del serale. Ma con il record del volume di ascoltatori mensili, intanto, Mida sorpassa Holden, che si classifica secondo in proporzione raggiungendo quota 970.627 ascoltatori mensili aggiornati alla fine del mese di marzo 2024.

Dati, quelli del volume di ascoltatori, che sono in continuo aggiornamento sulla piattaforma online di Spotify Italia, in parallelo alla sfida dei talenti in corsa ad Amici 2024.













