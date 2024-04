Amici 2024, Mida regna in “Generazione zeta”: batte Holden, Petit e Aka7even! / La classifica Spotify Italia

Amici di Maria De Filippi conquista Spotify Italia: la classifica Generazione zeta con Mida in pole!

S’infiamma la competizione tra i talenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici 2024 di Maria De Filippi, con Mida che conquista il vertice di “Generazione zeta”. Si tratta della classifica musicale all’attivo su Spotify Italia, che accoglie le canzoni dal più alto volume di ascolti in riproduzione in streaming, rappresentativa dei giovani e che abbraccia più generazioni di fruitori di musica. La nota playlist musicale, secondo i dati aggiornati a primafirma Il sussidiario.net il 13 aprile 2024, vede in copertina l’ex Amici 20, Aka7even, per effetto del rilascio del nuovo singolo Notte fonda.

La Top-list si apre con il re Mida al vertice con il singolo Rossofuoco, seguito al secondo posto da se stesso con il singolo Fightclub. Terza posizione per Notte fonda di Aka7even. Quarta posizione per Devastante di Olly e JVLI. La quinta posizione nella classifica di Generazione zeta all’attivo su Spotify Italia é poi assegnata a Petit, altro competitor di Amici 2024 come Mida, con il singolo Tornerai.

Fuori dalla Top5 habemus invece l’altro protagonista tra i concorrenti in corsa al serale di Amici 2024, Holden, con il singolo Solo stanotte, che é poi seguito da Diamanti Grezzi di Clara. Al settimo posto in classifica troviamo poi Vai! di Alfa e Angelina Mango, ex Amici 22 di Maria De Filippi, é invece ottava con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024, La noia.

Holden é fuori dalla Top5: tutte le posizioni in Top10 di Generazione zeta

Reduce dal Festival, in nona posizione, vi é poi Mr. Rain con il singolo Due altalene.

Decima edizione ultima posizione nella top-list di Spotify, Generazione zeta, che segna il trionfo dell’influenza dei talenti di Amici, vi é poi Nero mascara di Bnkr44.

Nel frattempo, intanto, nella scuola dei talenti di Amici 2024 s’infiamma il caso Gaia De Martino!











