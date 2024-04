Amici 2024: Mida si avvicina ad Aurora Ranvestel e Gaia De Martino finisce in lacrime/Si accende il triangolo

Amici 2024 di Maria De Filippi, Mida e Gaia De Martino non sono una lovestory chiusa: é triangolo con Aurora Ranvestel?

Mida é sempre più vicino e complice verso Aurora Ranvestel, tanto da mandare in crisi l’ex fidanzata Gaia De Martino, ad Amici 2024. Sebbene il cantautore si dica contrario all’ingresso della sostituta new entry ad Amici 2024, che nel sostituirsi a Gaia De Martino potrebbe beneficiare quest’ultima per una qualificazione alla finale del talent show, Mida accorcia le distanze con Aurora e al contempo di allontana sempre di più dalla De Martino.

Così come emerge nel daytime di Amici 2024 di Maria De Filippi in onda il 15 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Gaia De Martino finisce in lacrime dal momento che Mida, ormai suo ex fidanzato, non le ha destinato gli auguri di buon compleanno.

“Io faccio la dura ma non riesco -esordisce nello sfogo la giovane ballerina in corsa per un posto alla finale di Amici 2024, mentre Mida le palesa delle distanze importanti- è la sua indifferenza. Nemmeno gli auguri mi ha fatto, capito? Non piango perché mi piace ancora”. Quindi lo sfogo di Gaia De Martino rincara la dose, rispetto alla chance che lei ora ha di poter essere riammessa alla gara dei talenti dopo l’infortunio, visto che Aurora Ranvestel la sostituisce e solo in caso di eliminazione di quest’ ultima al serale di Amici 2024 lei non rientrerebbe alla guarigione-. Lui ce l’ha con me perché balla qualcun altro per me -aggiunge-. Lui ha paura di uscire male per quello che ha detto, ognuno di noi esce per quello che è. Gliel’ho sempre detto”.

Gaia soffre per la presenza di Aurora ad Amici 2024: c’entra Mida

Al confronto con Mida sulla posizione avversa assunta rispetto al caso della sostituzione ad Amici 2024, il cantautore spiega di aver già chiarito all’ex la sua posizione, non ritenendo evidentemente giusto che sia una terza persona a ballare per Gaia nella gara dei talenti di Amici.

Ma non é tutto. Gaia De Martino si palesa stizzita rispetto alla vicinanza di Mida ad Aurora Ranvestel in cucina. Lil Jolie (che potrebbe risultare nuova eliminata) lo nota e la incalza sul malcontento.“Sono io il problema, non riesco a essere indifferente a certe cose, ci provo“, fa sapere Gaia De Martino.











