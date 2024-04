Amici 2024, Mida sotto accusa: “ha sfruttato l’ex Gaia De Martino”/ Le reazioni

Amici 2024, Mida finisce nel mirino degli eliminati: c’entra Gaia De Martino

S’infiamma la competizione del circuito canto in corsa con il ballo ad Amici 2024 di Maria De Filippi, con Mida che subisce un clamoroso J’accuse. Così come emerge nel daytime di Amici 2024 di Maria De Filippi in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 30 aprile 2024, Mida finisce nel mirino di una polemica intestina, che nasce in seno al talent e in presenza della classe dei concorrenti ammessi al serale al completo. Con gli eliminati in prima fila che ritornano a sorpresa al centro studio.

Ed é l’eliminato Nicholas Borgogni a dare inizio ad un j’accuse ai danni di Mida. Il primo taccia il potenziale finalista di prendersi gioco degli spettatori così come avrebbe fatto con l’ex Gaia De Martino usando la lovestory per mera visibilità, consensi e un tornaconto personale: “penso che abbia fatto un percorso di miglioramento sulle cover ma manca qualcosa di comportamentale di Mida (tra le più alte new entries nella classifica iTunes dei singoli), ed é un grande para*ulo”, chiosa l’eliminato.

“Sarei intervenuto in casetta …non si gioca con i sentimenti altrui – rimarca poi Nicholas alludendo alla recente rottura che Mida registrava con Gaia prima dell’eliminazione della ballerina-…lui ha giocato abbastanza. Ma allora é lui o non é lui? Ti chiedi. Conoscendolo per quanto penso di conoscerlo io, non lo avrebbe mai fatto …voleva ripulirsi”. E quest’ultimo riferimento é alla volontà espressa da Mida , di autoeliminarsi alla competizione qualora fosse stato schierato contro Gaia ad un eventuale ballottaggio eliminatorio un a volta finito tra i nominati a rischio.

L’affaire Mida s’infiamma

La volontà di Mida viene ora messa in discussione oltre che da Nicholas, ancor prima da Petit che non crede nella buona fede del rivale. Dal suo canto Mida si difende nel processo generale alle intenzioni sostenendo che inizialmente non si sarebbe sentito nelle condizioni psicofisiche di affrontare l’ex in un confronto aperto tra le arti di competenza canto e ballo, ad Amici 2024. Tuttavia alla fine avrebbe maturato la scelta di non cestinare la chance di inseguire il sogno di continuare a fare musica al talent show. Questo mentre l’opinione del pubblico attiva nel web si divide nel supporto dei beniamini e non manca la compagine di chi difende Mida a spada tratta dal continuo processo alle intenzioni al talent dove oggetto di giudizio dovrebbe essere l’arte.













