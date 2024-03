Amici 2024: Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse ai ferri corti, dopo il “tradimento”/ La svolta choc

Amici 2024 di Maria De Filippi: Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse accendono la sfida del serale

Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse sono ai ferri corti tra loro, ad Amici 2024, dal momento che il primo ha lasciato la squadra originale capeggiata da Raimondo Todaro. Nella fase che anticipa il serale di Amici 2024 Emanuel Lo nota il talento nel ballo dell’allievo che Raimondo Todaro non confermerebbe al nuovo step di Amici, quello della fase serale. Si tratta di Nicholas Borgogni, che quindi riceve e accetta la proposta di Emanuel Lo di passare alla nuova squadra per un posto al serale, in partenza con la prima puntata ad Amici 2024. Ai preparativi per la prima puntata serale di Amici 2024, i due ex compagni di squadra, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, vivono ora rapporti tesi.

Rapporti tesi tra gli ex Amici…

Nell’attesa che li chiamerebbe per la puntata serale a sfidarsi in due guanti, uno a prova di flamenco su richiesta di Todaro e uno a prova di partnering voluti da Lo, Giovanni ammette in confidenza di Raimondo di sentirsi superiore al rivale ormai ex amico, fino a dichiarare che riuscirebbe a fare in una settimana quello che Borgogni farebbe in due anni. Da qui, quindi, la delusione provata da Nicholas, una volta venuto a conoscenza delle dichiarazioni tranchant di Giovanni.

E in una confidenza registrata nella casetta che accoglie i protagonisti della scuola dei talenti, Nicholas Borgogni proprio non riesce a capacitarsi del “tradimento” subito da Giovanni , dal momento che considerava quest’ultimo un affetto intimo importante oltre al ruolo di compagni di squadra coperto prima del passaggio alla squadra Cuccalo. Oltretutto, stando ad un confronto tra le parti, Giovanni avrebbe riconosciuto a Nicholas una forza di volontà e un lavoro rilevanti, per poi giungere di colpo alla critica ad un passo dal serale, contro l’ex compagno.

Ed ecco che in occasione del rinnovato daytime di Amici 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, alle prove per la prima puntata serale i rapporti appaiono tesi. I due ex Amici non si rivolgono lo sguardo né la parola.

