Amici 2024, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse si fingono nemici?/ La congettura choc sulla 2a puntata

Amici 2024, Nicholas e Giovanni tornano protagonisti al serale

Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse sono i protagonisti del gossip più infuocato del momento, made in Amici 2024. I due ballerini modern sono gli eliminati uscenti dal talent show di Marka De Filippi, al termine della seconda puntata del serale nella sfida a tre squadre composte di talenti ballerini e cantanti. Nicholas é il primo e Giovanni dei Todarelli é il secondo eliminato, per l’esattezza, alla seconda puntata serale di Amici 2024, che ha suggellato il ritorno in gloria dei Cuccalo sebbene quest’ultimi abbiano comunque perso l’elemento Borgogni.

Amici 2024, Holden nel mirino del web/ Gli elogi dei giudici Bravi e Malgioglio dividono

Nel mezzo della sfida a squadre si é tornato a parlare della relazione di amicizia intima nata al talent show, proprio tra Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. Questo, nel momento in cui il primo usciva di scena, per il gran dispiacere di tutti i compagni di studio, i ballerini professionisti nel cast e la conduttrice Maria De Filippi che lo ha appellato come “il figlio ideale” d’Italia.

Amici 2024: Sarah Toscano é la nuova Annalisa?/ La cover di Bambola é virale su TikTok!

La polemica sui “nemici fake”

Il ballerino è corso ad abbracciare l’amica Gaia De Martino al momento dell’uscita. Quindi a distanza ravvicinata da Giovanni, che ha così tentato il riavvicinamento tra i due. Il latinista ha tentato di dare a Nicholas un bacio tra i capelli. Ma Borgogni sembra non aver ceduto alla tentazione, restando impassibile.

Ma non é tutto. A favore di camera, ad Amici 2024 si é tornati a parlare dei due “nemici” giurati al momento della scoperta del risultato del ballottaggio per il secondo eliminato che vedeva Giovanni e Marisol Castellanos a rischio. Confermato che sarebbe stato Giovanni a lasciare la scuola di Amici 2024, la conduttrice ha menzionato Nicholas: “Avete litigato per una stupidaggine, vedete di fare pace”. E la verità di Giovanni Tesse e così svelata: “È la prima cosa che voglio fare uscito di qui”.

Wax: “Adesso la mia musica è più matura”/ “Dall’esperienza ad Amici 22 sono cambiato…”

Tuttavia, intanto, é in corso un’accesa polemica che nel web vede gli utenti più critici tacciare Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni di fingere un back and forth della loro relazione per accalappiarsi visibilità e il mero tornaconto economico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA