Amici 2024: Nicholas Borgogni eliminato alla 1a puntata serale?/ Lo lo schiera contro Giovanni Tesse

Amici 2024, Nicholas Borgogni finisce sfidato al guanto contro Giovanni Tesse

Si accende la sfida del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, con Nicholas chiamato al guanto di sfida contro il competitor Giovanni Tesse e per il volere del maestro Emanuel Lo. Così come emerge nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 20 marzo 2024, l’ insegnante di ballo di Nicholas Borgogni destina a quest’ultimo una dichiarazione di sfida, un guanto a prova di partner ing.

La sfida di ballo é prevista per la prima puntata del serale Amici 2024, in onda il 23 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset in prima serata e di sabato, sotto la conduzione di Maria De Filippi. La stessa prova chiama l’allievo acquisito di Emanuel lo a competere contro il ballerino allievo di Raimondo Todaro, Giovanni Tesse, ex compagno di squadra dello sfidante. Che Nicholas possa rifiutare la prova guanto ad Amici 2024?

Nicholas rifiuta la prova guanto al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi?

In un primo confronto con il mentore Emanuel Lo, sul da farsi, Nicholas Borgogni riceve il consiglio del primo ad accogliere la sfida come una prova in uno stile non proprio e che possa mettere in evidenza il suo carisma.

Per Nicholas Borgogni la prova guanto potrebbe risultare iniqua, anche se si direbbe di uno stile non appartenente a nessuno degli sfidanti, seppur con “impostazione latina” quindi più a beneficio dello sfidato latinista, Giovanni. Per il giovane ballerino sfidante Nicholas il guanto darebbe per avvantaggiati i destinatari della sfida. Ma per Emanuel Lo la prova di ballo modern é un’occasione volta a tirare fuori la grinta e il carisma.

Quali siano le sorti spettanti a Nicholas Borgogni sarà la sola messa in onda della attesa prima puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi a stabilirlo.

