Amici 2024, Nicholas Borgogni: “Non lo guardo neanche più in faccia”/ Lo sfogo choc, prima del via al serale

Amici 2024 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse chiudono i rapporti

Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse chiudono i rapporti interpersonali ad Amici 2024 di Maria De Filippi, prima che il serale del talent show abbia inizio. Per la prima puntata del serale di Amici 2024 é prevista la sfida al guanto voluta da Emanuel Lo, che chiama i due giovani ed ex compagni di squadra facente capo a Raimondo Todaro a sfidarsi su un passo a due di danza modern, a prova di “partnering” con una ballerina professionista. E, così come emerge al daytime di Amici 2024 di Maria De Filippi del 20 marzo 2024, tra una prova e l’altra di ballo per la prima puntata del serale di Amici 2024 prevista il 23 marzo 2024, intanto, Nicholas Borgogni si lascia andare ad un duro sfogo rispetto alle parole tranchant di Giovanni Tesse.

Rapporti tesi prima del via al serale di Amici 2024

Quest’ultimo, come in una dichiarazione di cui é ora a conoscenza Nicholas, sostiene di poter fare in un settimana il lavoro che Borgogni riuscirebbe a rendere in due anni.

“Io non ci voglio più avere niente a che fare …nulla”, fa sapere quindi Nicholas Borgogni, in riferimento alle prove in sala danza per il serale sostenuto in vicinanza di Giovanni, dopo la critica ricevuta alle spalle. E il compagno di squadra e confidente Kumo replica: “ci sei rimasto male?”. Nicholas Borgogni non nasconde la delusione provata per l’amicizia ormai andata perduta con Giovanni Tesse ad Amici 2024, dopo il suo passaggio alla squadra capeggiata nel ballo dal neo maestro Emanuel Lo, che lo ha voluto al serale quando l’insegnante storico non lo avrebbe ammesso all’upgrade: “non ci siamo rivolti parola -ammette l’ex allievo di Raimondo Todaro, su Giovanni Tesse ei rapporti ormai chiusi – e io non ho detto nulla, non riesco neanche a guardarlo in faccia …mi dispiace”.

