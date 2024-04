Amici 2024: Nicholas diventa un professionista nel cast?/ La reazione al premio Marlú insinua il dubbio

Amici 2024 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni torna al talent show?

Potrebbe non essersi conclusa l’avventura televisiva di Nicholas Borgogni, volto uscente da Amici 2024 di Maria De Filippi. Insieme all’ormai ex amico Giovanni Tesse i due sono risultati essere i nuovi concorrenti eliminati al talent show di Maria De Filippi, al termine della seconda puntata della fase serale appena cominciata. E, intanto, a fronte della premiazione che li ha beneficiati con Marlú che ha conferito loro un premio del valore di 7mila euro in gettoni d’oro, Nicholas Borgogni si dichiara grato al brand partnership di Amici e alla produzione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Peraltro pronunciandosi sibillino, lasciando intendere all’occhio pubblico di essere prossimo o papabile candidato al rientro in TV ad Amici, anche come ballerino professionista nel corpo di ballo.

Il nuovo messaggio sibillino di Nicholas Borgogni

“Volevo ringraziare Marlú e Amici – fa sapere tra le ultime dichiarazioni social registrate in un video condiviso sulla pagina Instagram di Marlú e il riferimento del ballerino va in particolare alla destinazione del premio ricevuto dal brano partnership di Amici-, lo utilizzerò per continuare a inseguire il mio sogno e per migliorare sempre di più”. Poi, é la volta delle parole sibilline che lascerebbero libero spazio all’immaginazione dell’ipotesi che vedrebbe aperta la candidatura di Nicholas Borgogni per un ritorno ad Amici, come ballerino professionista: “noi ci vediamo presto”, afferma Nicholas, subito dopo aver menzionato Marlú e Amici che collaborano per la trasmissione del talent show.

La stessa sorte, del possibile ingaggio nel cast dei professionisti al talent, é toccata ad altre vecchie glorie di Amici in passato, come in particolare nel caso dell’ex Amici 9 Elena D’Amario, che é allo stato attuale una ballerina professionista di Amici 2024 di Maria De Filippi. Tra l’altro lei stessa si é detta in più occasioni una supporter del talento di Nicholas, difendendolo ad esempio dalle critiche della maestra avversa Alessandra Celentano.











