Amici 2024, papà Sarah Toscano preoccupato: “Ho una paura”/ E su flirt con Holy Francisco: “Rimasto di sasso”

Marco Toscano, papà di Sarah Toscano di Amici 2024 confessa: “Ho una paura”

Sabato prossimo, a maggio, andrà in onda una nuova puntata di Amici 23 Serale 2024 e tra gli allievi ancora in gara c’è Sarah Toscano. La giovanissima cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo in questi mesi all’interno della scuola è cresciuta molto sia dal punto di vista umano che da quello artistico tanto che persino Rudy Zerbi, che non è il suo coach, durante l’ultima puntata le ha fatto i complimenti definendola un’artista completa che canta, balla e recita. Ed adesso a dire la sua sul percorso ad Amici 2024 di Sarah Toscano è intervenuto il papà Marco Toscano tra le pagine di DiPiù Tv con una lunga intervista.

Innanzitutto Marco Toscano, papà di Sarah Toscano, si è definito orgoglioso della figlia, ma anche preoccupato: “La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione.” E subito dopo ha aggiunto che è importante che la giovane termini gli studi, prendendo almeno il diploma e, magari, anche una laurea: “Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management.”

Amici 2024, papà di Sarah Toscano commenta il flirt della figlia con Holy Francisco: “Rimasto di sasso”

Sarah Toscano, classe 2026, è entrata nella scuola di Amici 2024 da minorenne aveva solo 17 anni. Durante le prime settimane del talent si è subito legata ad un altro allievo, Holy Francisco e tra i due è scossata la scintilla. A distanza di mesi intervistato dal settimanale DiPiù Tv, il papà di Sarah, Marco Toscano ha rotto il silenzio sul flirt rivelando di essere rimasto molto sorpreso all’epoca: “Vederla dare un bacio al cantante Holy Francisco mi ha lasciato di sasso. Poi, però, nel vedere la mia bambina così felice e innamorata ho tirato un sospiro di sollievo. ‘Sta crescendo’, mi ha detto mia moglie. Ed è proprio vero.”

Durante l’intervista, infine, il papà di Sarah Toscano di Amici 23 ha raccontato che la faglia ha la passione per la musica da quando aveva 5 anni. Ha iniziato a studiare pianoforte ed ha partecipato e vinto nel corso degli anni diversi concorsi anche internazionali. Appassionata di Karaoke in molti, sentendola cantare, hanno chiesto ai genitori se fosse una professionista e per questo hanno deciso di farla sentire al manager Andrea Dulio che in lei ha visto del talento e le ha fatto incidere i primi brani.











