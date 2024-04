Amici 2024, Petit crolla disperato: c’entrano Nicholas e Giovanni/ Il duro sfogo sugli eliminati

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit reagisce alla doppia eliminazione della seconda puntata serale

É un Petit affranto il cantante in corsa per un posto alla finale di Amici 2024, che si commuove per effetto della doppia eliminazione di Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni dal talent show. Il momento intimista si registra nel mezzo del daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 2 aprile 2024.

Quando i concorrenti cantanti e ballerini si lasciano immortalare nei secondi successivi alla proclamazione degli eliminati ballerini, voluta dai giudici adibiti alle votazioni per il serale del talent.

La reaction in lacrime di Petit

“Perché voi oggi?- si chiede Petit a caldo tra le lacrime, in reazione alla doppia eliminazione , in un dialogo intimista con Marisol Castellanos -…erano le due persone più importanti qua dentro… meno male che non sei uscita”. Il ballottaggio finale al termine della seconda puntata del serale di Amici 2024 vedeva Marisol Castellanos schierata contro Giovanni Tesse nel rischio di una possibile uscita, e nel caso in cui si fosse verificata l’eliminazione della ballerina Petit assicura intanto che lui si sarebbe “sentito veramente male”.

Il momento dell’addio alla scuola di Amici 2024 di Maria De Filippi arriva anche per Giovanni Tesse, oltre che per Nicholas Borgogni. E tra le reazioni affrante dei compagni al pensiero che Giovanni sia eliminato, emerge quella di Petit che crolla in lacrime in un ultimo messaggio di addio all’amico Giovanni Tesse eliminato.

“Oh tanto ci vediamo fuori da qua, tra un po’ eh?”, fa sapere il ballerino uscente rincuorando i compagni incupitisi per lui. Tra i messaggi di addio, poi, c’é chi ringrazia il ballerino latinista per le risate regalate loro, tra una lezione e l’altra di ballo e canto al talent show di Maria De Filippi.

Nella puntata di sabato, Giovanni ha dovuto abbandonare la scuola ma le emozioni non sono ancora finite… #Amici23 pic.twitter.com/dHSv9fzNWs — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 2, 2024













