Amici 2024: Petit é favorito dai giudici e vola in finale?/ “La cosa a cui punto non é…”

Petit é uno tra i candidati favoriti al titolo di vincitore del circuito canto e vincitore assoluto al serale di Amici 2024. O almeno questo è il sentiment dell’occhio pubblico attivo via social, relativamente al giudizio dei giudici adibiti alle votazioni per un posto alla finale del serale di Amici 2024. Alla prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, Petit ha ricevuto delle dichiarazioni d’elogio da parte dei giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Il che desta ora il sospetto generale del pubblico attivo sui social che il cantautore allievo di Rudy Zerbi possa volare alla finale di Amici 2024, favorito dal consenso della giuria.

In occasione dell’esordio al serale Petit ha eseguito una cover sul brano anti-criminalità “Don Raffaè’ e l’interpretazione del nuovo singolo sull’amore che ritorna dopo la fine, “Tornerai”. E per Malgioglio, Petit é un talento ad Amici 2024: ‘Questa canzone che tu hai cantato non è una canzone, è un poema, e tu hai una voce meravigliosa.. la tua voce è come un marchio’. Per Michele Bravi Salvatore Moccia in arte Petit é abile nel rendere attuale “un classico”.

La reazione di Petit al consenso della giuria

“Mi fa molto piacere quello che ha detto Malgioglio.. -fa sapere il giovane nipote d’arte di Nadia Rinaldi, diretto rivale di Holden ad Amici 2024 per il titolo di vincitore al talent show-, per un cantante è un punto a favore essere riconoscibile.. avere una voce riconoscibile…Quello che dice Michele Bravi è la cosa a cui punto.. fare una cover, interpretarla bene e portarla nel mio, non copiare troppo”.

A quanto pare, quindi, al di là del tempo e lo spazio di Amici Petit mira ad affermarsi come un talento che abbia riconoscibilità e non punterebbe propriamente alla vittoria del talent show di Maria De Filippi. O almeno questo é stando alle dichiarazioni del diretto interessato registrate nel daytime di Amici datato 25 marzo sulle reti TV e streaming Mediaset.

