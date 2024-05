Amici 2024, Petit ingaggiato da WMG/ Il nuovo traguardo prima della finale

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit consegue un nuovo traguardo prima della finale: l’anticipazione bomba

Tra i possibili nominati al rischio eliminazione ad Amici 2024, Petit é preannunciato tra i contratti con la casa discografica suggellati al talent show di Maria De Filippi. É a quanto pare l’indiscrezione bomba che si rileva nella grande attesa generale della puntata finale di Amici, prevista in diretta eccezionalmente per il 18 maggio 2024. Petit avrebbe suggellato il contratto per l’avviamento di produzione musicale con la Major discografica WMG. Ossia la Warner Music Group.

La nota casa discografica ha a quanto pare messo gli occhi sul cantautore allievo di Rudy Zerbi in corsa al talent show di Maria De Filippi, Salvatore Moccia in arte Petit che é inoltre il nipote d’arte della showgirl Nadia Rinaldi.

Petit prossimo alla conferma nella Major WMG, dopo Amici 2024?

Il giovane, noto al gossip come fidanzato della ballerina rivale ad Amici 2024, Marisol Castellanos, é reduce dal rilascio del nuovo singolo ispirato al fenomeno di Napoli e dal titolo “Mammamí“, particolarmente favorito dai consensi delle principali radio all’attivo in Italia.

Entro e non oltre la puntata finale di Amici 2024 potrebbe essere quindi confermata o smentita l’anticipazione esplosiva che si configura sul conto del futuro nell’industria musicale del possibile cantautore in corsa al talent show di Maria De Filippi.

Questo mentre il nuovo singolo di Petit, dal titolo Mammamí, si impone nella Top Song tra le prime dieci canzoni più acquistate in Italia su iTunes. Tuttavia nella medesima classifica dei singoli é Sarah Toscano ad avere la meglio da seconda classificata. Il compagno di squadra nei Zerbi-Cele, Holden, tra i competitor di Amici 2024, primeggia invece su Spotify Italia, per il volume di ascolti in streaming con il nuovo singolo dal titolo Randagi.

Relativamente alla settima puntata del serale di Amici 2024, di cui in data odierna si tengono le registrazioni, é possibile prevedere che nella sfida a tre squadre di talenti Petit sia tra i nominati al ballottaggio di rischio per l’eliminazione, con Holden e Martina Giovannini.











