Amici 2024: Petit sorprende contro Sarah, Holden, Mida, Martina/ Il vincitore della gara inediti

Amici 2024 di Maria De Filippi: Holden sfida Petit, Martina, Sarah e Mida: al via la gara inediti!

Al rinnovato appuntamento in daytime di Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit, Holden, Mida, Sarah Toscano e Martina Giovannini si scontrano in una gara inediti. Si tratta della nuova sfida nella sfida tra i talenti cantanti e ballerini in corsa al talent show in onda sulle reti Mediaset che ha il via nel daytime di Amici in onda il 2 maggio sulle reti Mediaset e parte con Petit, al cospetto del giudice Wad, speaker e icona di Radio Deejay.

Il cantautore allievo di Rudy Zerbi, tra i possibili nominati al rischio eliminazione alla settima puntata serale di Amici 2024, apre la gara presentando il nuovo singolo Mammamí, che sorprende il giudice per i tre elementi in musica più contemporanei del momento: la lingua del fenomeno di Napoli nel mondo, l’afrobeat e il rap che strizza l’occhio alla cultura francese. La seconda ad esibirsi é poi Sarah Toscano, con il singolo debuttato al vertici della Top Songs su iTunes Italia, Sexy Magica: “W la sensualità e l’ingenuità”, é la sentenza..Poi, ad esibirsi vi é Mida con il singolo spagnoleggiante e papabile tormentone dell’estate 2024, Que Pasa: “il tuo pezzo ha un suono latin-urban”, sentenzia il giudice.

Tra i possibili nominati al rischio del 7^ serale…

Ultimi ad esibirsi, ma non per ordine di importanza, gli altri due possibili nominati al ballottaggio di rischio eliminazione alla settima puntata serale di Amici 2024, Holden e Martina Giovannini. Entrambi, rispettivamente schierati in gara con i singoli Randagi e Niente come te, ricevono dei complimenti dal giudice Wad.

“Io amo le canzoni urlate e disperate …in un’epoca disperata..c’é lo switch tra il carattere timido e l’urlo che hai dentro”- dichiara Wad elogiando l’artista cantautore e produttore del pezzo Holden (primo classificato nell’ordine di gradimento che si configura con gli streaming su Spotify Italia)-… urli, ma lo fai nella musica“.

Niente come te di Martina é una ballad romantica che potrebbe regalare alla giovane interprete un valore aggiunto a detta del giudice: “é una canzone poco 2024, ma se vinci la tua sfida diventi time-less, Senza tempo. Come l’amore”.











