Scoppia la lite tra Anna Pettinelli e Alessandra Celentano ad Amici 2024: cos’è successo dopo la puntata domenicale

Gli animi si sono particolarmente accesi nella scuola di Amici 2024 dopo la puntata di domenica 24 novembre. Anna Pettinelli ha convocato una riunione eccezionale dei professori per annunciare la sua decisione di mettere Luk3 in doppia sfida. L’allievo è arrivato ultimo in classifica per la terza volta e dovrà affrontare la sua terza sfida ma, qualora la vincesse, dovrà affrontarne anche una quarta voluta da Anna Pettinelli contro un ragazzo scelto da lei. Una proposta che, oltre a scatenare l’ira di Lorella Cuccarini (coach di Luk3), ha sollevato le critiche di Alessandra Celentano.

La maestra, proprio nella puntata domenicale, ha lanciato una sua proposta, secondo la quale ogni allievo che arriva tre volte ultimo in classifica è automaticamente eliminato. Una proposta sposata soltanto da Rudy Zerbi e bocciata, invece, da tutti gli altri prof. Motivo per il quale, la mossa di Anna Pettinelli è parsa alla maestra Celentano tanto incoerente quanto fuori luogo.

Celentano si infuria con Anna Pettinelli: “Compagnuccia lo dici a tua sorella!”

“La regola del 3 la trovo patetica!” ha però tuonato Anna Pettinelli in merito alla proposta di Alessandra Celentano, che ha immediatamente replicato alla collega di Amici 2024. “Ognuno ha le sue idee, sei tu che risulti fuori luogo, perché se dici di no e poi ti accanisci su un ragazzo… sembra una ripicca! Avrebbe invece avuto senso se tu avessi detto sì alla mia proposta, così non ha proprio senso! Sei incoerente in questo modo.” ha risposto la maestra. Quando anche Rudy Zerbi si è accodato alle critiche fatte alla speaker, questa è sbottata, definendo la Celentano la sua ‘compagnuccia’. Appellativo che ha fatto infuriare la maestra: “Compagnuccia la dici a tua sorella!“