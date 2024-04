Amici 2024, Sarah divide il web: la cover di Click Boom fa discutere/ É polemica sulla 3a puntata serale!

Amici 2024, Sarah Toscano registra la cover di Rose Villain

Tra i grandi protagonisti della terza puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano registra una cover andata virale online di Click Boom. Ebbene sí, sulle note del pezzo rilasciato da Rose Villain al Festival di Sanremo 2024, Sarah Toscano schiera un’esibizione convincente nel mezzo della sfida a tre squadre tra i talenti ballerini e cantanti scoperti al talent show di Maria De Filippi.

Una performance, quella eseguita alla puntata in onda il 6 aprile 2024 e andata virale su Tik Tok che nel complesso registra un tripudio di interazioni social in particolare su Tik Tok e che divide l’opinione generale degli internauti, tra i commenti più disparati nel web, positivi e negativi. Se da una parte il fedele fandom erge Sarah Toscano al titolo di papabile nuova icona del Pop made in Amici 2024, d’altro canto c’é chi invece proprio non apprezza la performance canora ritenendola sottotono, smielata e quindi dotata di una interpretazione all’insegna della dolcezza che non si sposerebbe bene con i lyrics e in generale la composizione musicale della canzone originale.

In un outfit dal colore dominante diamond Sarah Toscano riesce a tenere bene lo staging imponendosi come una primadonna della musica made in Italy in una cover che sembra imporsi come la candidata al rilascio di un remix dell’originale Click Boom. Un brano che vive un momento di riscoperta e che Rose Villain firma per il Festival di Sanremo 2024 di febbraio.

Sarah Toscano conquista la nuova scena ad Amici 2024

Sfrontata ma al tempo stesso elegante é Sarah alle prese con la cover, per il giudice Michele Bravi, e persino il maestro del team rivale Rudy Zerbi elogia la giovane cantautrice scoperta da Lorella Cuccarini ammettendo che sia difficile interpretare un pezzo nuovo di zecca. Insomma il nuovo esperimento di Sarah Toscano, che a prova di cover sfodera la sua femminilità artistica ad alto tasso di sfrontatezza unita a dolcezza, sembra dirsi vincente. E non é azzardata quindi l’ipotesi che vedrebbe Sarah Toscano qualificarsi tra i papabili finalisti ad Amici 2024.

Nel frattempo, la compagna di squadra nei Cuccalo, Lucia Ferrari, lascia il talent show…











