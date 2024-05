Amici 2024, Sarah Toscano batte tutti nel canto: il video di “Sexy magica” é tendenza su YouTube/ Il record

Sarah Toscano ottiene un nuovo record su YouTube: il traguardo, nella sfida di Amici 2024

Tra i cantanti competitor in corsa per un posto alla finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano diventa tendenza da record tra i video su YouTube. La giovane allieva cantautrice nel team dei Cuccalo, scoperta e promossa nella scuola di Maria De Filippi da Lorella Cuccarini, regna sovrana al confronto con i rivali al talent show Petit, Mida, Holden, Martina Giovannini in termini di plays sulla piattaforma dedicata alle visualizzazioni dei video perlopiù musicali di YouTube Italia.

Relativamente alla gara tra i nuovi singoli lanciati al circuito canto di Amici 2024, Sarah Toscano é, nel dettaglio, la più alta new entry tra le tendenze per la musica, alla posizione #9, su YouTube, e con 99.041 visualizzazioni totalizzate. A seguire, secondo i dati che si raccolgono in data odierna 2 maggio 2024, poi, troviamo come secondo favorito per il volume di plays Petit con Mammamí, e un volume 95.612 visualizzazioni che consegnano al giovane la posizione #13 tra le tendenze.

Martina Giovannini é fuori dalla top-list delle tendenze per la musica

Terzo podio per il volume di views spettatori a Holden (first-class indiscusso per il volume di stream su Spotify Italia) che con Randagi ottiene 69.587 visualizzazioni con il nuovo video, collocandosi alla posizione #18. La quarta posizione spetta a Mida e il singolo Que Pasa: la proposta totalizza il numero di 40.824 plays con il nuovo video in tendenza alla #26.

Tra le tendenze attuali per la musica, invece, non figura Martina Giovannini, la quale con il video di Niente come te totalizza un volume di plays pari a 19.907.

