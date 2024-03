Amici 2024, Sarah Toscano: “Mi fa male vedermi bassa in classifica…”/ Il duro sfogo

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano é a rischio alla 2a puntata serale?

Sarah Toscano finisce in crisi, nell’attesa per il via alla seconda puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, e a incupirne il sentiment é il gradimento dell’occhio pubblico. La bella cantautrice di “Mappamondo” dallo sguardo da cerbiatta risulta essere posizionata come nona classificata e quindi terzultima, nella classifica stilata dagli spettatori. La stessa perviene al termine della gara speciale disputatasi tra i talenti concorrente e a porte chiuse, nello studio di Amici 2024.

Seppur limitatamente al gradimento dei soli spettatori partecipanti alla gara nel ruolo di giudice, e non rappresentativo del parere del grande occhio pubblico a casa, l’ordine d’arrivo desta preoccupazione in Sarah Toscano. Anche dal momento che la giovane temerebbe la possibilità che i giudici adibiti alle votazioni al serale di Amici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, possano lasciarsi condizionare dalla nuova classifica pervenuta al talent show.

Lo sfogo tra le lacrime di Sarah Toscano

Da qui, quindi nasce la crisi psicofisica della giovane Sarah Toscano, che nasce nella sala studio canto ad Amici 2024 e in presenza del vocal coach. “Mi fa male vedermi lí

.. il pubblico é la prima cosa per noi -fa sapere nello sfogo la cantautrice Sarah Toscano, che teme il peggio per lei in vista della seconda puntata serale -…temo di andare via alla seconda puntata sapendo il rischio che potrei uscire …non sono stupida”.

Il duro sfogo della allieva pupilla di Lorella Cuccarini ad Amici 2024, poi, prosegue ancora: “Io non so se ci arrivo alla terza puntata”. Ma ecco che interviene il vocal coach in aiuto alla cantautrice che per le linee e studi tecnici può dirsi la prima della classe canto: “Peró devi stare tranquilla, devi giocare le carte che hai al meglio che puoi”.

Sarah è arrivata tra le ultime posizioni nella gara giudicata dal pubblico in studio e durante una lezione ha un momento di sconforto #Amici23 pic.twitter.com/GaGb3NSlXb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 29, 2024













