Amici 2024, Sarah Toscano: “Posso dire di essere fiera di me…”/ La replica alle critiche

É una Sarah Toscano fiera di sé e del percorso in salita, prima della finale di Amici 2024. Così come si rileva in una confessione a caldo nel sentiment che anticipa la semifinale in vista della finale, registrata da lei nel daytime di Amici 2024 il 6 maggio 2024, anche in replica alle critiche.

Sulla scia dell’affondo non troppo velato ricevuto dal rivale nel circuito canto di Amici, Petit, Sarah Toscano si dichiara fiera di sé, quindi candidandosi come papabile finalista e vincitore alla finale di Amici 2024.

Il sentiment della semifinalista Sarah Toscano ad Amici 2024, prima della finale

“Io sono contentissima …-ammette la cantautrice allieva di Lorella Cuccarini, dicendosi quindi ormai al settimo cielo per ora i risultati ad oggi raggiunti ad Amici 2024, per poi dichiarare che il pensiero della sconfitta comincia comunque a turbarla -…se canto e dico son contenta di come ho cantato ed esco allora ok… in alternativa non dovevo andare avanti…”.

Quindi, Sarah Toscano ammette di temere la sconfitta, un’ipotesi che potrebbe vederla protagonista di una performance deludente alla semifinale per una eliminazione ad un passo dalla finale del 18 maggio, ad Amici 2024: “se esco che canto e poi non é andata bene mi darebbe fastidio”, ammette proseguendo la confidenza ai microfoni di Amici, Sarah Toscano.

Questo, mentre la stessa Sarah Toscano primeggia al vertice nella playlist Generazione zeta con il nuovo singolo Sexy magica. Un traguardo importante per la giovane scoperta di Amici, che lei raggiunge dopo aver conquistato inoltre la posizione numero uno nella classifica delle canzoni più acquistate su iTunes. Per poi spodestare Holden dalla prima posizione nella classifica di Amici relativa al volume di ascolti in riproduzione in streaming su Spotify Italia.

Insomma il successo avanza incontrastato per l’allieva cantautrice promossa ad Amici, da Lorella Cuccarini, che ad Amici 22 di Maria De Filippi vinceva il trionfo al circuito canto con la pupilla Angelina Mango.











