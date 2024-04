Amici 2024: Sarah Toscano svetta su iTunes/ É guerra tra i singoli con Holden, Petit e Mida!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano sorprende su iTunes Italia

Tra le proposte con gli inediti in corsa per un posto alla finale di Amici 2024, Sarah Toscano sorprende in pole su iTunes, in una guerra aperta con Holden, Petit e Mida. Si parla del circuito canto competitor del ballo al talent show di Maria De Filippi, mentre sempre ad Amici si attendono le ultime tre puntate di Maggio 2024.

E nelle ore che seguono il rilascio dei nuovi singoli proposti dai cantanti di Amici di Maria De Filippi sulle piattaforme e al debutto su iTunes, si rileva la pole position di Sarah Toscano con il singolo sognante Sexy magica. Tra le new entries di Amici in classifica iTunes Italia, che accoglie i brani più venduti del momento su iTunes in Italia e aggiornata alla data odierna 30 aprile 2024, poi in seconda posizione troviamo Holden e il brano EDM da lui autoprodotto da vero ingegnere del suono, Randagi.

Quarta posizione poi per Petit (terzo nella classifica iTunes di Amici), con il brano discotecaro ispirato al fenomeno di Napoli nelle arti e nel mondo, Mammamí. Sesto posto in classifica per Mida (quinto nella classifica iTunes dei soli cantanti di Amici) con la spagnoleggiante proposta latin pop per l’estate 2024 Que Pasa.

Fuori dalla Top 10 abbiamo poi alla #15 (ultima nella classifica iTunes di Amici ) Martina Giovannini con la ballad romantica Niente come te.

Che le vendite e le annesse posizioni in classifica iTunes possano scoprirsi un indicatore dell’eliminazione prevista alla settima puntata serale di Amici, in sfavore a Martina, non può dirsi un’ipotesi azzardata. Così come probabilmente i primi classificati tra i concorrenti su iTunes potrebbero qualificarsi alla semifinale e concorrere per la finale di Amici 2024.

Deludente é in ogni caso il debutto di Martina tra le new entries di Amici 2024 nella classifica di vendite iTunes.













