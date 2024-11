Ilan e TrigNO ai ferri corti ad Amici 2024: scoppia la lite per le mancate pulizie

Dopo il duro scontro avvenuto pochi giorni fa anche nel daytime di Amici 2024 di questo pomeriggio, venerdì 29 novembre 2024, c’è stato un violento scontro tra i due cantanti Ilan e TrigNO, il motivo principale sono state le mancate pulizie che hanno fatto scoppiare il caos in casetta. Tutto è iniziato quando il cantante allievo di Anna Pettinelli ha lasciato una padella sporca in cucina per tutta la notte, dimenticandosi di pulirla nonostante le insistenze di tutti gli altri allievi.

Il Patriarca 2 anticipazioni, Antonia Liskova: "Guerre e scandali"/ "Serena? Ecco perché la sento vicina"

Ed a questo punto che Ilan Muccino, stanco della poco voglia di collaborare in casa del compagno, ha fatto un gesto provocatorio che ha dato il via alla violenta lite. Ilan ha preso la padella sporca e l’ha messa direttamente sul letto di TrigNO il quale, ovviamente, non ha per nulla apprezzato il gesto ed è sbottato. “Sempre io devo essere il capo espiatorio. Io almeno cucino per tutti. Hai voluto fare il fenomeno” ha urlato l’allievo di Anna Pettinelli per poi aggiungere: “Da che pulpito, che ti cucino sempre. Sei passato per il paladino delle pulizie, non lo sei, ma io in casa faccio quanto fai tu. Hai voluto fare il fenomeno”.

Anticipazioni Il Patriarca 2, puntata 29 novembre 2024/ Nemo cerca di capire chi lo accusa, svolta inattesa

Amici 2024, è di nuovo lite tra Ilan e TrigNO, il figlio di Gabriele Muccino: “Mi sono rotto le pa**e”

Il clima in casetta si è surriscaldato e dopo lo sfogo di TrigNO anche Ilan ha perso le staffe: “Mi sono rotto le pa**e di pulire le padelle che non uso. Sei stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso” e subito dopo si è preso la responsabilità del gesto e spiegato il reale motivo che l’ha spinto a mettere la padella sul suo cuscino: “L’ho fatto per sollevare un problema, che non riguarda solo te. È mancata la solidarietà. Gli altri non hanno parlato, poteva essere l’inizio di una discussione costruttiva”. A questo punto si è intromesso Nicolò dando ragione a Trigno e così Ilan ha litigato pure con lui arrivandogli a dire di “andare a ca*are”. Alla fine nonostante iled i due si sono chiariti.