Amici 2024 serale, Ayle canta le offese: “Giudicato”/ É polemica: la previsione choc dell’eliminato

Amici 2024, Ayle é il primo eliminato alla prima puntata del serale

Ayle é il primo eliminato alla prima puntata del serale di Amici 2024, occasione in cui primeggia tra i talenti competitor per la dote di interpretazione in Malamente e il cantautorato in Allergica alle fragole. Il finalista mancato alla finale di Amici 2024 segna la differenza nella sfida tra i concorrenti ballerini e cantanti, riscrivendo con l’aggiunta delle barre il testo del brano originale Malamente, per poi commuovere nel sentiment dell’orecchio pubblico via social con la presentazione del nuovo singolo scritto, Allergica alle fragole.

“Molte persone hanno espresso un parere

su di me -canta Ayle nella cover Malamente, che fa del cantautore allievo di Anna Pettinelli l’highlight per antonomasia alla prima serata del serale di Amici 2024-…tanti mi hanno insultato sia dal

lato artistico sia da quello umano, dal lato

umano un po’ mi dispiace perché non mi

conoscono veramente ma alla fine non mi

interessa”, rimarca.

La previsione dell’eliminato si rivela fondata

Un momento che unitamente al lancio del primo tra i due nuovi singoli con Il tuo nome, Allergica alle fragole, é tra le tendenze social più virali e fa incetta di views su TikTok.

Con la cover Ayle, di fatto, prevede la sua eliminazione, nel segno del presentimento rimarcato della conduttrice Maria De Filippi: “Dai per scontato che esci”.

E la previsione choc del primo tra i due eliminati con Kumo, all’esordio del serale di Amici 2024, si rivela fondata. La regina di ascolti, però, dissentirebbe rispetto al giudizio dato alle votazioni dai giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré: “Ci siamo. Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto. Sai cosa penso perché te l’ho già detto mille volte. Per me Amici lo hai già vinto perché hai vinto cose molto più grandi e importanti -fa sapere Maria De Filippi, per poi concludere commossa, con l’eliminato Ayle-. Spero sia scesa un po’ la rabbia con cui eri entrato. Non devi essere arrabbiato con la vita, ricordatelo questo”.

