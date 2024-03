Amici 2024 serale, Ayle: “Ho rammarico, stavo imparando a controllare…”/ La reazione dell’eliminato

Amici 2024, l’emotività segna Ayle primo eliminato: la sentenza dei giudici del serale

Ayle é il primo tra i due eliminati alla prima puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Una sentenza voluta dai giudici adibiti alle votazioni, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, anche in contrapposizione al sentiment del fandom che erge il cantautore al titolo di finalista mancato alla finale di Amici 2024 per la capacità di scrittura riflessiva, emozionata ed emozionante nel cantautorato.

KUMO ELIMINATO AL PRIMO SERALE DI AMICI 2024/ Addio in lacrime: "Contento di come ho ballato"

Ayle é l’highlight nella prima puntata serale di Amici 2024, nell’esecuzione della cover sulle note di Malamente. Il brano originale che lui riscrive con l’aggiunta delle barre in cui denuncia il processo alle intenzioni sugli sbalzi d’umore anche in preda al tormento dell’ansia, che lo ha condotto ai vari ritiri e i ritorni al talent. Oltre ad una emozionante esibizione del nuovo singolo Allergica alle fragole, sulla scelta sofferta di chiudere un amore complicato per il bene dei protagonisti di un rapporto a due, Ayle registra un sentiment commosso e commovente alla First reaction choc dopo l’eliminazione ad Amici 2024.

AMICI 23 SERALE 2024, 1a PUNTATA/ Diretta, eliminati Kumo e Ayle: al ballottaggio salva Lil Jolie

L’intervista post-Amici 2024

“Non me l’aspettavo– dichiara Ayle particolarmente commosso, alla reazione registrata a caldo a margine dell’eliminazione ad Amici 2024-… Comunque contro Giovanni Tesse (allude al ballottaggio per l’eliminazione) che è un grandissimo è stata una bellissima sfida. Non sapevo cosa volesse dire lavorare la musica in questo modo. Sono cambiato sotto tantissimi punti di vista, soprattutto quello umano. Soprattutto quello lavorativo. Mi sono fatto tutto il pomeridiano che è stato lungo e intenso. Pieno di difficoltà”.

Il sentiment dell’eliminato al 1° serale di Amici 2024 prosegue, poi, ai microfoni dell’intervista concessa a Wittytv: “Da una parte ho un po’ di rammarico perché stavo iniziando a controllare le emozioni. Stavo iniziando a controllare l’ansia. Però dall’altra mi servirà comunque essere arrivato fin qui per il mio futuro.

LIL JOLIE O KUMO, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2024?/ Fuori il ballerino di Emanuel Lo

Il retroscena nella reaction all’eliminazione

E non manca un curioso retroscena di un messaggio scritto per darsi coraggio all’esordio serale: ““stai sereno, hai appena cominciato”, mi scrivevo. Ora ci si deve riabituare alla vita normale. Devo un attimo realizzare, è veramente incredibile”, conclude il primo eliminato di Amici. Nel frattempo, Ayle conquista i cuori dei fan attivi via social, che si dichiarano pronti a sostenere il suo cantautorato all’uscita di scena da Amici 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA