Amici 2024 serale, chi é il vincitore della gara speciale?/ Holden, Petit e Nicholas in Top3: il pronostico

Nell’attesa per i risultati della gara speciale aperta tra i talenti ballerini e cantanti in corsa al serale di Amici 2024, Holden si impone come primo classificato nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico. La nuova gara, in concorso tra i tredici competitor ballerini e cantanti di Amici, chiama i talenti ad esibirsi sul palco degli Studi Elios di casa Mediaset, siti a Roma.

Questo, peraltro al cospetto dell’occhio pubblico spettante in studio, chiamato al ruolo di giudice della gara speciale al debutto nella fase serale del talent show. Per la prima volta, quindi, nel corso della fase serale giudicata dai vip Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré il pubblico di spettatori é chiamato a presenziare al talent show per il ruolo di neo giudice, invitato a votare in una scala di voti da 1 a 10 tramite un telecomando ciascuna delle tredici performance assistite.

Con gli annessi risultati é, quindi, prevista una classifica di gradimento, che a prima firma Il sussidiario.net é possibile anticipare nell’apertura su Facebook di un sondaggio online. Lo stesso chiama i telespettatori a votare per il salvataggio ad Amici 2024 di un concorrente, al quesito: “chi é il tuo preferito?”.

In un pronostico sulla gara speciale di Amici 2024, Holden é il papabile preferito del pubblico

Stando al sondaggio web, quindi, é possibile pronosticare che sul podio delle preferenze il canto sia in vantaggio sul ballo con Holden (vittima dell’ansia,NDR), candidato favorito al titolo di preferito dell’occhio pubblico, votato al 31%. Seguito poi in seconda posizione dall’altro cantautore Petit votato al 18%. Terzo classificato votato al 13% delle preferenze, il ballerino Nicholas Borgogni. Martina Giovannini é quarta classificata, votata al 9%.

Quinta classificata é Lil Jolie, votata al 6%. Più in basso, al sesto posto troviamo poi Dustin Taylor e Giovanni Tesse, appaiati al 4% delle preferenze. Settima posizione per Sarah Toscano, Mida, Sofia Cagnetti, Marisol Castellanos e Lucia Ferrari in un ex aequo alla risicata percentuale di voti del 2%. Ultima posizione, infine, per Gaia De Martino, allo 0%.

Giovanni, Sarah, Nicholas, Mida, Sofia, Petit e Dustin si sono esibiti sul palco in una gara giudicata dal pubblico in studio! Rivedi subito al puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/jqLBvP42Ik — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2024













