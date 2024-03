Amici 2024 serale, Gaia De Martino é eliminata?/ Arriva il guanto di sfida lap-dance: le reazioni

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino é la preannunciata eliminata del serale?

Gaia De Martino é una tra i papabili candidati al titolo di nuovi eliminati dopo le uscite di Ayle e Kumo, al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Si fa particolarmente infuocata la competizione tra i talenti ammessi al rinnovato serale di Amici 2024 giunto all’edizione corrente di Amici 23 di Maria De Filippi, con una nuova prova di ballo che attende Gaia De Martino. La dichiarazione di sfida per la ballerina allieva di Raimondo Todaro giunge nel daytime di Amici 2024 datato sulle reti TV e streaming Mediaset il 25 marzo 2024.

“Qui posso imparare qualcosa anche io – é la prima reazione a caldo di Gaia De Martino alla dichiarazione di sfida lanciatale dalla caposquadra dei Zerbi-Cele, Alessandra Celentano – facendolo…”. Che sia un guanto di sfida equo la prova di ballo che chiama Gaia De Martino alla seconda puntata del serale di Amici 2024?

“Non mi sento sexy, – é intanto l’impressione di Gaia De Martino che potrebbe preludere al rifiuto della squadra Todarelli alla sfida-, ma é una questione mia personale… non mi sento dire essere sexy e nella danza devi anche saper fingere”. La prova al guanto invita Gaia De Martino a sfidare la ballerina allieva di Alessandra Celentano su volontà di quest’ultima, Marisol Castellanos. “Una bella sfida per me a livello di esserci”, fa sapere Gaia, che si palesa quindi indecisa tra il sí e il no al guanto sulla lap-dance.

Gaia De Martino rifiuta la sfida al guanto contro Marisol Castellanos?

Nel frattempo , inoltre, Gaia De Martino mostrerebbe già dei segni di cedimento nella preparazione delle prove previste alla seconda puntata serale di Amici 2024. “Mi sento ridicola – fa sapere Gaia De Martino in uno sfogo nella casetta che accoglie i talenti di Amici, con l’avversaria Marisol Castellanos pronta a sostenerla- non sei ridicola, se vuoi possiamo venire quando vuoi basta che me lo chiedi”.

Marisol é certa che Gaia non sia consapevole del suo potenziale artistico: “secondo me non hai ben capito… sei ben dotata, son cose base che per forza ti vengono “. Ma la De Martino non é certa di essere all’altezza della prova, almeno non dal punto di vista psicofisico e attitudinale: “mi vedo brutta”.

Nel frattempo, mentre il serale nel sentiment dell’occhio pubblico attivo online e via social si direbbe un tritacarne volto alla scoperta del talento più ammiccante e seducente, e perché no, anche rubacuori, a dispetto dei performer più intimisti e romantici, uno sfogo choc di Sofia Cagnetti potrebbe preludere allo scioglimento della squadra “Cuccalo”…

