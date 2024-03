Amici 2024 serale, Gaia De Martino é eliminata?/ Todaro la schiera contro Marisol: la reazione alla sfida!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino penalizzata al guanto per il serale?

Gaia De Martino é tra i talenti ballerini e cantanti concorrenti più a rischio eliminazione al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che la ballerina allieva di Raimondo Todaro é chiamata al guanto di sfida che la vede schierata contro Marisol Castellanos a prova di versatilità. Come su volontà espressa dallo stesso maestro di ballo e mentore Raimondo Todaro.

“So di essere versatile ma se si parla di guanto non penso che la versatilità sia il punto che mi valorizzi.- é la reazione avversa che clamorosamente registra Gaia De Martino alla prova voluta da Raimondo Todaro, al serale di Amici 2024- e il malcontento della ballerina, reduce dalla rottura con l’amato Mida prosegue in uno sfogo condiviso con Raimondo Todaro -. Ma se le probabilità di farlo sono uguali con il guanto, io punterei su altro, sull’emotività …tipo adesso mi sento il peso addosso..”.

Insomma, la ballerina non si direbbe proprio contenta di essere schierata dal mentore in una prova sulla versatilità . Che lei voglia sottrarsi al guanto contro Marisol, indipendentemente dalla sentenza dei giudici sull’equità della prova?

Raimondo Todaro replica allo scetticismo della pupilla

Nel frattempo, Raimondo Todaro replica al malcontento della pupilla: “ti spiego, mi fido di te e non ho paura e secondo me vali, tu non vali meno di altri …sei stata toccata sulla versatilità ma non ho paura di farla vedere”. Il maestro é certo che il guanto sia una prova dove sia Gaia che Marisol possano dare prova di versatilità, in fatto di danza: “io sono sicuro che anche Marisol lo sappia fare”, rimarca Raimondo, nonostante lo scetticismo della pupilla, ad Amici 2024.

Nel frattempo, intanto, per il circuito canto Holden si direbbe favorito al titolo di vincitore assoluto alla finale di Amici di Maria De Filippi…

Gaia ha alcuni dubbi sul guanto di sfida lanciato dal suo prof Raimondo Todaro e per questo decide di confrontarsi con lui #Amici23 pic.twitter.com/MwjCsYKBAI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 26, 2024













