Amici 2024 serale: Giovanni Tesse rifiuta la sfida di Emanuel Lo?/ La risposta inaspettata

Giovanni Tesse é chiamato a sfidare Nicholas Borgogni, alla puntata del via al serale di Amici 2024. Nell’attesa per la prima puntata del serale di Amici 2024, prevista per la serata di sabato 23 marzo 2024 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Emanuel Lo chiama l’allievo acquisito Nicholas Borgogni a scontrarsi con Giovanni Tesse in un guanto a prova di partnering.

La risposta al guanto di Amici 2024

Una prova di ballo che a detta di Nicholas potrebbe essere a beneficio dello sfidato, dal momento che Giovanni si dichiara di una manifesta superiorità rispetto all’ex compagno di squadra facente capo al maestro, Raimondo Todaro. La risposta al guanto di Emanuel Lo, intanto, da parte di Tesse é quella di accettare la prova di partnering voluta per la prima puntata serale di Amici 2024.

“Dobbiamo spaccare e fare il meno peggio possibile …-fa sapere Giovanni Tesse al confronto con Raimondo Todaro in replica alla sfida di Lo, con il secondo che rimarca-, dobbiamo farli ca*are sotto “. Per Giovanni il guanto può essere sostenuto in maniera “presentabile anche solo in una settimana di lavoro”. E Raimondo supporta la scelta di accettare il guanto con l’allievo: “tu Elena D’Amario te la prendi così… col fisico che hai..”. Insomma il mentore é certo che Giovanni Tesse possa superare la sfida contro Nicholas e a prova di capacità di partnering , da buon porteur in un passo a due con la ballerina professionista summenzionata.

Questo, a dispetto del pensiero critico maturato da Emanuel Lo, nel messaggio di sfida indirizzato a Giovanni Tesse.

Per Lo non sono abbastanza ad Amici 2024 le performance “altalenanti coi giri soliti, e il bel fisico con l’aspetto più forte della danza”, circa il conto di Giovanni Tesse. L’allievo di Raimondo Todaro é chiamato a confrontarsi con Nicholas Borgogni , “migliorato con parti di sé pronte al lavoro, lui ha una dote di partneraggio troppo sminuita, che dovresti conoscere bene visto il tuo mondo nello stile latino”, rimarca la sentenza ai danni dello sfidato al passo a due di danza modern con prese.

Giovanni ha deciso di accettare il guanto di sfida del maestro Emanuel Lo e con Raimondo Todaro si esprime così… #Amici23 pic.twitter.com/pgW6lyjasJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2024













