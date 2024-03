Amici 2024 serale, Kumo: “Il mondo fuori mi aspetta…”/ Il messaggio dell’eliminato

Amici 2024, Kumo é il secondo eliminato alla puntata del via al serale!

Kumo é il secondo tra i due eliminati al via del serale di Amici 2024, dopo Ayle, e registra un sentiment commosso e commovente all’uscita di scena dal talent show di Maria De Filippi. Perdita dei Cuccali, la squadra che al serale di Amici 2024 é capeggiata dal maestro e suo mentore di ballo Emanuel Lo e l’equipollente maestra di canto Lorella Cuccarini, Kumo rilascia delle prime dichiarazioni ai microfoni di Wittytv che lo intervista, all’eliminazione.

“È finita questa bellissima esperienza- fa sapere visibilmente commosso-. Mi fa stranissimo. Sono passati sei mesi, sono tantissimi. Il ricordo più bello è stato quando Emanuel mi ha dato la lettera, mi ha detto quelle parole, che spera che il mio sogno che io balli si realizzi -prosegue, quindi, l’eliminato di Amici 2024-. Il mondo fuori mi aspetta oppure sono io che aspetto il mondo fuori, non lo so! Diciamo che me ne sono andato da qui ma vorrei che la routine rimanesse la stessa. Perché qua dentro il mio sogno si è realizzato”.

Il ballerino di danza modern ricorderà con emozione travolgente il percorso di studio del ballo vissuto ad Amici 2024: “È stato magico. È stato proprio un assaporare la vita che vorrei fare, più che altro. Io molte volte quando ho un bel ricordo me lo tatuo. Ho paura di dimenticarmelo. E questo me lo devo tatuare. Impossibile che me lo dimentichi. È veramente impossibile”.

Il messaggio di addio ad Amici 2024

Così come Ayle, l’eliminato Kumo scriveva un messaggio per darsi forza e coraggio all’esordio alla fase serale di Amici 2024: “Ti sei mostrato per tutto ciò che sei”- si scriveva, Kumo- al serale ti dico di no, però in questi sei mesi hanno conosciuto tutto di me. Sembro cattivo e un po’ str*nzo all’apparenza, però se uno mi conosce bene, sono anche un po’ di burro, mettiamola così!”. Quindi, il messaggio di addio ai tredici concorrenti superstiti di Amici: “Quello che vorrei dire ai ragazzi è godetevi tutto, perché può essere sempre l’ultima. Grazie per il supporto, per le belle parole che ho letto durante questo periodo”.

