Amici 2024: la gara speciale divide i fan/ Vota il pubblico in studio, Marisol in testa: la classifica

Amici 2024 di Maria De Filippi: ha inizio una gara speciale al serale

S’infiamma la competizione tra i talenti ballerini e cantanti in corsa al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, con una gara speciale. Così come emerge al rinnovato daytime del talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 27 e il 28 marzo 2024, la gara speciale che esordisce come una grande sorpresa nella storia di Amici, chiama l’occhio pubblico a votare con un parere espresso in un voto al telecomando in una scala da 1 a 10, per ciascuna delle esibizioni di canto o ballo dei tredici concorrenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 2024.

A dare il via alla gara speciale, che si tiene a porte chiuse negli studi Elios si Amici 2024, é sul palco Giovanni Tesse. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro si esibisce con un samba infuocato. A seguire, si esibisce Sarah Toscano nel canto del nuovo singolo Mappamondo, una performance dalle vibes sognanti. Il terzo ad esibirsi é poi Nicholas Borgogni, con un assolo sulle note di Dive di Ed Sheeran. Il quarto ad esibirsi é il cantante Mida con la presentazione del nuovo singolo epic-dance pop Fightclub.

Ad infiammare le vibes infuocate della gara speciale giudicata dall’occhio pubblico di Amici 2024 é poi in ordine Sofia Cagnetti, con un assolo di danza hip hop. A seguire, poi, si procede con il canto e a schierarsi con il nuovo singolo romantico Tornerai é Petit. Dopodiché é la volta dell’esibizione ad Amici 2024 di un energico Dustin Taylor che esegue un assolo di danza.

I concorrenti summenzionati sono i primi tra i performer previsti nella line up della gara speciale corrente al serale di Amici 2024, il cui prosieguo é previsto nel daytime del talent show in onda sulle reti tv e streaming Mediaset il 28 marzo 2024.

La gara speciale divide i fan di Amici 2024

Nel frattempo, a prima firma Il sussidiario.netbé possibile anticipare che dall’esito della gara speciale, sulla base delle votazioni del pubblico spettante in studio, é prevista una classifica di gradimento con le tredici posizioni spettanti ai competitor per il salvataggio al talent show e la qualificazione di un posto alla finale di Amici 2024 di Maria De Filippi. E il candidato quotato alla prima posizione della classifica al termine della gara, secondo le preferenze espresse in un sondaggio aperto a prima firma su Facebook, é il record-man di stream su Spotify Italia, Holden.Tuttavia alle prime immagini del via alla competizione, nel daytime di Amici, tra i talenti competitor cantante Mida si impone al primo posto, superato in pole poi dal ballerino Dustin Taylor.

La gara che infiamma il serale dividendo i fan di Amici 2024 prosegue con l’esibizione di Holden, che presenta il nuovo singolo Solo stanotte, che nella sfida tra i talenti di Amici 2024 di Maria De Filippi sbaraglia la concorrenza di canto per il più alto volume di ascolti in riproduzione in streaming su Spotify Italia. Ma sul conto di Holden aleggia via social un grave j’accuse. Nel dettaglio, gli haters tacciano il giovane di esibirsi in playback e non dal vivo. La sfida vede poi Lucia Ferrari esibirsi in un energico assolo di danza modern. Lil Jolie, a seguire canta sulle note del nuovo singolo intimista Attimo.

La terzultima schiera di esibizioni poi vede esibirsi la ballerina Gaia De Martino, che nonostante si direbbe in balia di una crisi all’idea di non essere sexy si esibisce a colpi di danza, seguita poi da Martina Giovannini che canta il travolgente singolo Da quando non ho smesso di amarti. Infine, chiude la gara di Amici 2024 una evocativa esibizione della ballerina Marisol Castellanos.

La classifica della gara speciale di Amici 2024

Nel daytime di Amici 2024, quindi, sono svelati i risultati effettivi della classifica del talent show data dai voti del pubblico giudice in studio. La stessa vede i tredici concorrenti quindi classificarsi con Dustin Taylor e Marisol Castellanos primo classificato e papabile vincitore assoluto di Amici con la media di 9,39.

Secondo posto per Holden con una media di 8,93. Terza posizione per Lucia Ferrari con la media di 8,88.

Per i cantanti e i ballerini è arrivato il momento di scoprire la classifica! #Amici23 pic.twitter.com/klF05D8Ibf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 28, 2024













