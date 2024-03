Amici 2024 serale, Lil Jolie rischia: Anna Pettinelli la schiera contro Sarah Toscano/ Si accende la sfida!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie é schierata contro Sarah Toscano: il guanto scrittura!

Lil Jolie é una tra i papabili candidati all’eliminazione alla prima puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Il talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, alla fase serale in partenza il 23 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, vede Anna Pettinelli organizzare il guanto di sfida che chiamerebbe la neo allieva Lil Jolie a schierarsi contro Sarah Toscano, pupilla della squadra capeggiata da Lorella Cuccarini per il canto.

Si tratta di una sfida di canto per cui la destinataria del videomessaggio Pettinelli, chiede alle sfidanti concorrenti di sostenere una performance sulle note della cover di un brano originale rivisitato e riscritto a prima firma. Il tema a prova di scrittura creativa prescelto é quello della donna nella sua complessità.

Nel videomessaggio di dichiarazione di sfida lanciato nel daytime di Amici 2024 datato 21 marzo 2024, Anna Pettinelli attribuisce a Sarah Toscano un modus operandi di scrittura infantile. Questo, mentre Lil Jolie, con la prova prevista al via alla fase serale di Amici 2024 di Maria De Filippi ha la “sua occasione” per poter rendere il talent show una vetrina al servizio della sua penna creativa.

Eppure la reazione più avversa alla prova di sfida canto per il serale di Amici 2024 la registra proprio Lil Jolie, allieva acquisita di Anna Pettinelli che quest’ultima ha soffiato al collega maestro di canto Rudy Zerbi, proponendo alla giovane l’accesso al serale del talent show. Per Lil Jolie occorre avere il giusto tempo per poter scrivere una porzione di testo di senso significativo e non banale. Anche perché lei non avrebbe alcuna intenzione di risultare scontata nelle barre scritte di getto, come nel modus operandi dell’ex compagno di squadra facente capo a Rudy Zerbi, Petit. Una confessione al veleno quella di Lil Jolie che intanto infiamma la gara del serale di Amici 2024, ancor prima che essa cominci! Nel frattempo, Sarah Toscano direbbe che la prova non sia equa, dal momento che sarebbe nettamente in favore a Lil Jolie. Ma saranno i giudici adibiti alle votazioni al serale a valutare eventualmente la non equità del guanto.

In vista della prima puntata del Serale, la prof Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida sulla scrittura per Lil Jolie e Sarah! #Amici23













