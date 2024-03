Amici 2024 serale: Marisol Castellanos sfida Gaia De Martino a prova di pole-dance/ Le reazioni al guanto

Amici 2024 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos é a rischio uscita alla prima puntata serale?

Marisol Castellanos invita Gaia De Martino a sfidarsi a prova di pole-dance, su volontà della maestra Alessandra Celentano e per il via al serale di Amici 2024. La prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, prevista per il 23 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, vede Alessandra Celentano intenta a mettere in discussione il talento della pupilla Marisol come pole dancer, schierata contro Gaia De Martino, allieva di Raimondo Todaro.

“Dimmi tu cosa ne pensi – incalza Raimondo la allieva al confronto sul guanto di sfida , con Gaia che conviene insieme al maestro di rifiutare la prova -io tutto mi aspetterei che pole dance …poteva valorizzare in tanti altri modi la sua Marisol che é bravissima e la studia da anni la disciplina ….non credo sia equo”. Raimondo Todaro appoggia il rifiuto, anche perché a presentarlo al serale di Amici 2024 sarebbe a suo avviso una professionista ballerina esterna peraltro non appartenente neanche al corpo di ballo di Amici 2024.

La replica al j’accuse di Raimondo Todaro, da parte di Alessandra Celentano: la sfida serale di Amici di Maria De Filippi

Tuttavia al j’accuse di Todaro, Alessandra Celentano replica difendendo il suo ruolo di caposquadra, sottolineando che nella prova lascia a Gaia De Martino la facoltà di sostenere il guanto semplificando la choreo, per poi aggiungere che i guanti non sono fatti per essere necessariamente equi ma sono delle prove per mettersi in discussione volti alla crescita.

Ma quale sia la scelta dei Todarelli, anche relativamente alla decisione dei giudici al verdetto sulla equità del guanto, sarà contenuto nella puntata del 23 marzo 2024 di Amici.

Nel frattempo, intanto, per il circuito canto competitor parallelo del ballo ad Amici 2024, Holden segna il ritiro inaspettato seguito da un clamoroso dietrofront del cantautore figliastro d’arte…











