Amici 2024 serale, Martina é una finalista annunciata?/ “Non credo molto in me stessa e…”

Amici 2024 di Maria De Filippi: la prima puntata segna gli eliminati Kumo e Ayle e premia Martina Giovannini

Ayle e Kumo sono i primi due eliminati e intanto nella casetta di Amici 2024, s’infiamma il serale con la reazione di Martina Giovannini all’endorsement di Cristiano Malgioglio. Mentre il giudice, in occasione della prima puntata serale la erge al titolo di preannunciata finalista, Martina Giovannini si dichiara entusiasta relativamente alla prima performance di debutto al serale di Amici 2024.

Amici 2024, Lil Jolie: "Dovevo vincere io contro Holden..."/ L'attacco infiamma il serale!

“Sei stata incantevole con belle sfumature”, da sapere Cristiano Malgioglio alla First reaction sulla performance di debutto al serale di Martina Giovannini e la giovane commenta entusiasta -, non sapevo cosa aspettarmi, ero in crisi per la cosa… sono stata contenta per i giudizi…”. Insomma la giuria sembra voler premiare il talento della cantante dalla voce soul e lei si dichiara grata ad Amici 2024: ” ho sempre paura di non rispettare la cantante o di non portare giustizia e il giusto valore ad un brano originale”. Il riferimento é alla prova nella cover di Think di Aretha Franklin, sostenuta alla prima puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

Serale Amici 2024: Holden é il vincitore classe canto?/ La replica all'elogio dei giudici

Martina Giovannini conquista la giuria al serale di Amici di Maria De Filippi

Occasione in cui Martina Giovannini ha dato prova di essere una preannunciata finalista alla puntata finale del talent show dedicato al ballo e il canto di Maria De Filippi.

Tuttavia, nonostante i commenti di elogio dei giudici, nel daytime di Amici 2024 in onda il 25 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Martina Giovannini ammette di non spiccare in fatto di autostima: “Io sono consapevole delle mie capacità dall’altra no non credo molto in me stessa”, fa sapere nea prima reazione a caldo rispetto all’operato alla prima puntata serale di Amici di Maria De Filippi.

Amici 2024: il bacio tra Kumo e Isobel Fetiye Kinnear infiamma il serale/ É nata una nuova coppia?

Nel frattempo, intanto, tra una prova di canto e ballo e l’altra al serale di Amici 2024 potrebbe essere esplosa la passione tra Kumo e la ballerina professionista Isobel…











