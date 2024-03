Amici 2024 serale, Mida: Anna Pettinelli lo sfida con Martina Giovannini/ Le reazioni al guanto di sfida!

Amici 2024 di Maria De Filippi: Mida é chiamato al guanto di sfida contro Martina Giovannini

Mida é tra i preannunciati candidati al titolo di eliminato alla prima puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che il cantautore allievo che insieme a Sarah Toscano e i ballerini Kumo, Lucia Ferrari, Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti formano la squadra capeggiata da Lorella Cuccarini per il canto e Emanuel Lo per il ballo, é chiamato al suo primo guanto di sfida da tenersi in occasione della prima puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

La puntata del via al serale di Amici 2024 prevista in data 23 marzo 2024, nella prima serata in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, potrebbe chiamare il cantautore Mida al guanto di sfida a prova di intonazione, schierato contro l’allieva Martina Giovannini, su espressa volontà della maestra a lui avversa, Anna Pettinelli. Così come emerge nel daytime di Amici datato il 21 marzo 2024, sulle reti TV e streaming Mediaset.

Una prova che, anzitempo, Mida ritiene iniqua, tanto che lui ne dichiara la totale iniquità anche al confronto sul da farsi sull’invito, con la mentore, Lorella Cuccarini.

Mida e Lorella Cuccarini rifiutano il guanto di Anna Pettinelli? Si accende la sfida del serale di Amici 2024

“A me piace la voce che ho-fa sapere dal suo canto Mida, che non reputa equa la sfida voluta dalla maestra avversa e voce RDS, al confronto contro Martina Giovannini-, ma é una gara intonazione e avevo paura tu dicessi che fosse equo …”. E pronta é la reaction di Lorella Cuccarini in supporto per Mida, al loro confronto: “non é equo, il guanto é impossibile ed é strano che non ti abbia dato un pezzo di Whitney Houston… non voglio metterti in confort zone ma su quel palco devi brillare …”.

Insomma, Lorella Cuccarini appoggia l’allievo nella scelta di rifiutare il guanto di sfida ricevuto per la prima puntata del serale di Amici 2024, da parte di Anna Pettinelli: “sai non amo rifiutare i guanti …mi girano”, rimarca la showgirl al talento scoperto nel canto. La dichiarazione in videomessaggio della prova al guanto di sfida sull’intonazione vede Anna Pettinelli invitare Mida a sfidare la pupilla Martina, anche al netto di “aiutino tecnici” come l’autotune per la manipolazione della voce volta al miglioramento dell’intonazione. Per la prova ai primi 50 secondi della canzone oggetto della performance di sfida bisogna cantare a cappella, a voce nuda e cruda, per poi proseguire sulla base con al massimo l’ausilio di riverbero e senza l’aggiunta di barre e altre rivisitazioni stilistiche. Per la Pettinelli, inoltre, Mida non é in grado di cantare.

