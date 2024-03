Amici 2024 serale, Mida rischia grosso: Anna Pettinelli lo sfida con Martina Giovannini/ Il guanto sul canto

Amici 2024 di Maria De Filippi, Mida é chiamato alla sfida serale: il guanto

Mida é tra i papabili nuovi eliminati al talent show di Amici 2024 di Maria De Filippi, dal momento che Anna Pettinelli lo sfida. É quanto si evince nel daytime di Amici 2024 datato 25 marzo 2024, con il cantautore chiamato alla prova voluta dalla maestra avversa Anna Pettinelli per la seconda puntata serale del talent show .

Mida é chiamato ad affrontare la rivale Martina Giovannini, in un guanto di sfida a prova di intonazione. Un volere che a detta del cantautore di Rossofuoco non si direbbe equo. Proprio perché per sua cifra stilistica Mida si ritiene obbligato a sostenere una performance al netto degli effetti musicali sulla voce, come l’autotune, che lui usa nel suo modus operandi di canto.

“Penso di essere sicuro di me, lei mi impone un obbligo-fa sapere Mida, ormai certo di meritare un posto al serale di Amici 2024, contro la avversione della maestra di canto e voce speaker su RDS, Anna Pettinelli -… mi sono messo in gioco… io sono qua perché ho un obiettivo e contro Martina senza autotune perderei”. Insomma, Mida proprio non ci sta a perdere la competizione al serale di Amici 2024 schierato in una sfida sull’intonazione che non lo valorizzerebbe come artista, al confronto contro Martina Giovannini, pupilla della radio speaker.

La dichiarazione di sfida ad Amici

“Al serale vorrei tanto sentire i ragazzi senza effetti né aiutini… cantare senza reti- é intanto la dichiarazione di sfida di Anna Pettinelli contro l’allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 2024-, sei un cantante allora canta e non frignare, caro Mida”. La prova voluta per il serale dei Amici 2024 chiama Mida ad esibirsi per “cinquanta secondi a cappella” e poi sulla base di Io canto di Laura Pausini, “nessun effetto é consentito, tranne il riverbero”.

