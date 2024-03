Amici 2024 serale: Nicholas Borgogni rischia, l’ex prof Raimondo Todaro lo sfida sul flamenco/ “É iniquo!

Amici 2024, Nicholas Borgogni finisce in sfida contro Giovanni Tesse

Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse sono i possibili candidati al titolo di eliminato alla prima puntata del serale di Amici 2024. L’atteso appuntamento in onda sulle reti TV e streaming Mediaset del serale di Amici 2024 é previsto il 23 marzo 2024 , in prima serata.

La nuova stagione della primavera di Amici 2024 vede protagonisti gli ormai ex compagni di squadra facente capo a Raimondo Todaro, che é ancora maestro di Giovanni Tesse, ad Amici 2024. Nicholas Borgogni, promosso al serale dal nuovo maestro Emanuel Lo che crede nel talento del giovane ben al di là della inaspettata bocciatura inferta dal maestro che lo promuoveva ad Amici in origine, Raimondo Todaro, é ora chiamato da quest’ultimo a sfidare l’ex compagno di squadra Giovanni Tesse a prova di flamenco.

Una prova che si direbbe iniqua e a totale vantaggio per il latinista Giovanni, contrariamente a quanto sostenuto da Todaro, a detta di Nicholas.

Il guanto di sfida non é equo?

“Venite da due mondi diversi – é la dichiarazione con cui sfidano il membro uscito dalla squadra Nicholas, Raimondo Todaro e Giovanni Tesse, per volontà del maestro-, ho pensato al flamenco”. Secondo il punto di vista analitico di Raimondo, la prova flamenco, il guanto di sfida previsto al serale, richiede come il paso doble attitudine alla versatilità, ed é fondato sulla ritmica dei piedi e “penso tu Nicholas possa farlo dignitosamente, ma Giovanni ha postura, padronanza del corpo”: per la serie, “hai voluto il serale” e adesso devi ballare.

Per Nicholas Borgogni é “una boiata” rilasciare per iscritto che il guanto flamenco non sia rappresentativo dello stile di nessuno tra i due sfidanti, in quanto di matrice latino e seppur con alle spalle gli studi intrapresi con Todaro la prova si direbbe in favore del latinista Giovanni Tesse, quindi non equa. Chiaramente in seduta del serale sta ai giudici ufficiali stabilire se un guanto sia equo e quindi fattibile nella gara a tre squadre.











