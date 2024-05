Amici 2024, Sexy Magica di Sarah Toscano é scritta da un ex allievo/ La verità bomba!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano vola nei consensi con Sexy magica!

Sarah Toscano é ufficialmente la nuova “Annalisa”, dal momento che supera l’ex concorrente al talent di Maria De Filippi su iTunes, mentre é in corsa con Sexy magica ad Amici 2024. Nella Top Songs su iTunes Italia, la classifica che accoglie le canzoni più vendute nel Belpaese, Sarah Toscano supera Sinceramente di Annalisa con il nuovo singolo lanciato al talent show giunto all’edizione di Amici 2024. Così facendo, inoltre, si impone come la principale candidata al titolo di vincitore di canto e vincitore finale alla puntata di epilogo tanto attesa. Quella del gran finale di Amici, prevista il 18 maggio e in onda eccezionalmente in diretta.

Sexy magica di Sarah Toscano vanta tra i credits la firma di un ex allievo ad Amici di Maria De Filippi

A più di 24 ore dal rilascio dei nuovi singoli di Amici 2024 Sarah Toscano é l’unica tra i cantanti del talent a stazionare in Top5, con Sexy magica, un brano che tra i credits vanta la firma di un altro ex Amici.

Sexy magica, cantante dalla nuova icona wannabe Popstar Sarah Toscano, é prodotta da Room9 e porta la firma cantautorale di Raffaele Esposito, insieme a quella Giampiero Gentile. Parliamo quindi del cantante ex allievo di Amici, autore inoltre di canzoni realizzate per Marco Mangoni e Annalisa, Raffaele, Lele Esposito.

Nonostante il brano non sia scritta di pugno da parte di Sarah, quindi, Sexy magica vola in termini di consensi da parte dei fruitori di musica e si candida al titolo di tormentone per la prossima estate 2024, ormai alle porte. Questo, mentre si fa infuocato il gossip d’amour che vedrebbe Sarah Toscano vivere un flirt clandestino con il fascinoso rivale ad Amici 2024, Holden, complice un gesto sibillino del cantautore verso la giovane “nuova Annalisa”.

