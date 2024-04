Sofia Cagnetti distrutta al ballottaggio contro Lucia ad Amici 2024/ Doppio brutto colpo e lacrime in studio

Sofia Cagnetti contro Lucia Ferrari al terzo serale di Amici 2024: la sfida interna alla squadra di Emanuel Lo

Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari saranno le protagoniste della 3a puntata del serale di Amici 2024. Stando alle anticipazioni di Amici news e Superguida TV, la terza puntata segna la disfatta dei Cuccalo. Lo loro risulta essere la squadra perdente al termine di due tra le tre manche di sfida previste alla terza puntata del serale di Amici 2024, e proprio Sofia Cagnetti è una delle allieve che finirà al ballottaggio.

Se nella seconda puntata, la ballerina si è assicurata il favore di Giuseppe Giofrè, che l’ha definita l’autrice dell’esibizione più bella della puntata, la prima e la terza puntata non sono state altrettanto facili per lei. Nella prima Sofia ha sofferto il fatto di non essere stata mai chiamata ad esibirsi; al contrario, nella terza, di esibizioni ci saranno, ma per salvarsi dall’eliminazione.

Sofia il lacrime ad Amici 2024: doppio brutto colpo al serale

Stando alle anticipazioni del terzo serale di Amici 23, Sofia sarà doppiamente scioccata dall’esito delle manche. Non solo perché finirà a rischio eliminazione, e dunque potrebbe dover abbandonare il talent, ma soprattutto perché a rischio con lei ci sarà l’amica e compagna di squadra Lucia. Pare, infatti, che la ballerina apparirà distrutta e visibilmente in lacrime per questo triste esito.

Che il dispiacere unitamente all’emotività del momento ad alto tasso di rischio per lei possa rivelarsi decisivo per l’eliminazione a discapito di Sofia Cagnetti non si direbbe, pertanto, un’ipotesi azzardata. La ballerina allieva di Emanuel Lo, Sofia, potrebbe perdere la sua sfida contro la rivale italo-americana, come lei ballerina modern, rivelandosi l’eliminata ad Amici 2024.

