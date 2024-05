Amici 2024, Sofia Cagnetti: “Sono stati mesi intensi e…”/ L’eliminata rompe il silenzio social

Amici 2024, Sofia Cagnetti rompe il silenzio social dopo l’eliminazione

Sofia Cagnetti é l’ultima tra gli eliminati dalla competizione di Amici 2024 di Maria De Filippi e intanto rompe il silenzio socia sulla sua uscita dal talent show.

La ballerina uscente dalla squadra capeggiata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sei Cuccalo, a diversi giorni di distanza dalla sua eliminazione da Amici 2024, torna a parlare agli internauti.

Holden e Sarah sono la nuova coppia di Amici 2024?/ Spunta un dolce messaggio: fan in visibilio!

La ballerina allieva di Lorenzo ad Amici 2024 lo fa in un commosso e commovente messaggio diramato a mezzo social, di addio all’esperienza di studio della danza intrapreso al talent show di Maria De Filippi.

“Si conclude qui questo viaggio -esordisce la giovane tra le dichiarazioni scritte nel messaggio destinato alla produzione di Amici 2024-. Sono stati dei mesi super intensi e pieni di emozioni e stimoli di ogni tipo. Nonostante sia stato molto difficile sono grata per aver avuto l’opportunità e l’onore di poter intraprendere questa avventura che mi ha cambiata sotto molti punti di vista dandomi forza nel credere in me stessa”.

Eliminato settimo serale Amici 2024: Petit a rischio?/ Il pronostico

Il messaggio social poi prosegue ancora tra le altre parole: “Ci tengo a ringraziare prima di tutto Maria per quello che fa e per dedicarsi a noi nonostante molte volte non dimostriamo di apprezzare ciò che abbiamo quindi- si rileva tra le altre parole social della ballerina Sofia Cagnetti che intanto fanno incetta di interazioni social di consenso online-, grazie per farci crescere e naturalmente per dare ogni anno a me e a migliaia di ragazzi questa possibilità incredibile”.

Il sentiment post-Amici 2024

Poi, non manca il sentiment di gratitudine di Sofia Cagnetti nutrita verso la produzione di Amici, il talent show che le ha permesso di raggiungere la popolarità nel Belpaese: “Vorrei ringraziare tutti i professionisti e i coreografi che mi hanno sostenuta e aiutata artisticamente e umanamente fino alla fine. Grazie a tutte le bellissime persone che stanno dietro, a tutti gli autori, a tutta la redazione e la produzione che sono state fondamentali. Grazie a tutti i miei compagni di viaggio che sono diventati ma mano sempre più importante e hanno tirato fuori l’essenza di quello che è amici.

“.

Mida: "Non sono paraculo*!"/ Esplode la lite ad Amici 2024: la replica all'accusa

A conclusione del messaggio social poi l’ex Amici rilascia per iscritto: “Grazie a tutte le perone che mi hanno sostenuta da casa nonostante non mi conoscessero. Infine naturalmente vorrei ringraziare Emanuel Lo per aver creduto in me dal primo istante concedendomi questa opportunità. Grazie.”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA