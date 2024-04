Amici 2024: spunta la data della puntata finale/ Tutte le anticipazioni bomba sulla gara serale!

Amici 2024 di Maria De Filippi, spuntano le anticipazioni della semifinale e…

Sale l’attesa generale dell’occhio pubblico in vista della registrazione e per la messa in onda della puntata finale e, ancor prima, la semifinale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Il talent show giunto alla sua edizione di Amici 23 nel nuovo anno 2024 é prossimo a registrare la semifinale che prevede la decretazione dei candidati alla gara nella gara tra i talenti di canto e ballo, ossia la puntata finale. Essa prevede in palio il montepremi dal cospicuo valore tra i riconoscimenti di merito al talento.

E ancor prima della puntata finale si attende la registrazione così come la messa in onda della semifinale di Amici 2024. E a primafirma su Il sussidiario.net si può anticipare che la semifinale si fa sempre più vicina dal momento che é da trasmettersi in differita nel mese prossimo, più precisamente nei primi giorni di maggio 2024. Così come trapela dalle anticipazioni fornite online da Amici news, Domenica 12 Maggio va in onda sulle reti TV e streaming Mediaset la puntata della SEMIFINALE di #Amici23.

Quindi, per la prima volta nella sua fase serale Amici 2024 é da trasmettersi nello spazio domenicale e non nel consuetudinario slot del sabato da prima serata.

Dopodiché il talent show ritorna alla messa in onda del sabato, il 18 Maggio, per il suo appuntamento più atteso. Si tratta della puntata della FINALE che nel mezzo della gara giudicata al cospetto di ospiti speciali come le radio e i giornalisti e sotto giudizio dell’occhio pubblico al televoto verrà trasmessa eccezionalmente in diretta. Ed é la puntata finale di epilogo del percorso di studio intrapreso dai concorrenti ballerini e cantanti quindi, dove é prevista la decretazione del vincitore di canto e il vincitore di ballo oltre che del vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi.

Nel frattempo, é previsto il rilascio dei nuovi inediti di Amici 2024, tra cui particolarmente atteso é lo spagnoleggiante Que Pasa di Mida…











