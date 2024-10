Scoppia la passione tra Trigno e Chiara nella scuola di Amici 2024? Negli ultimi giorni è scoppiato un vero e proprio caso tra i due allievi della scuola di Maria De Filippi, i quali si stanno innamorando a suon di sguardi e una passione che si taglia col coltello. Peccato che ai social non sfugga niente, dato che secondo quanto si sapeva fino a poco tempo fa, Trigno è fidanzato con una ragazza ormai da tempo. Che si siano lasciati prima che lui entrasse nella scuola di Amici 2024?

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, doppia lite in diretta ad Amici 2024/ Lui "disperato", lei sbotta: "Sei cringe"

Andiamo con ordine. Da quando Trigno è diventato uno dei concorrenti ufficiali del programma, tra il pubblico di Amici 2024 c’è stata una vera e propria strage di cuori. In effetti lui è bellissimo, simpatico e canta molto bene. Ma quello che si sapeva fino a due giorni fa è che Trigno ha una fidanzata che si chiama Ege Senni Monaco. La ragazza è una modella e tra lei e il cantante si sono susseguiti commenti dolci sui social compreso un “Ti amo” caduto appena poco prima che lui arrivasse al talent di Canale 5.

Amici 2024, Nicolò scoppia a piangere dopo la dedica della cantante Noemi/ "Lei è stata la mia infanzia"

Amici 2024, Trigno nella bufera: “Lui e Ege Senni Monaco si sono lasciati?” Qualcosa non torna

Tra la ballerina Chiara e Trigno di Amici 2024 è scoppiata la passione. I due non riescono a stare separati e i loro sguardi sono inequivocabili: si piacciono, e anche tanto! Il tutto è nato così all’improvviso per poi trasformarsi in un flirt a cielo aperto davanti a tutti gli altri allievi. Chiara e Trigno di Amici 2024 si ritrovano spesso soli la sera fuori dalla casa per chiacchierare. Ma non solo! I due stanno ricercando anche il contatto fisico, dato che Trigno ha chiesto alla ballerina di fargli dei massaggi alla schiena, dicendole anche di essere più brava del fisioterapista.

Temptation Island 2024, 6a puntata/ Coppie e diretta 15 ottobre: Millie e Michele si lasciano al falò

Intanto sui social scoppia il caso e il pubblico non fa che chiedersi se Trigno sia single o ancora fidanzato con la modella Ege Senni Monaco. Fino a poco tempo fa i due si scambiavano dolci frasi su Instagram, ma adesso il cantante sembra essere orientato verso la ballerina conosciuta ad Amici 2024 e senza nemmeno nascondersi troppo! Eppure una volta entrato nel talent aveva dichiarato di sentire la mancanza della compagna ma dopo poco tempo è crollato tutto con un flirt che ha lasciato i fan di stucco. Come si evolverà la situazione?