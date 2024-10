Nelle ultime ore ad Amici 2024 è scoppiato il gossip. Maria De Filippi ha fatto leggere a Rebecca un bigliettino da parte di un ammiratore segreto che le ha scritto di volerla conoscere meglio. Da quel momento è partito il toto nomi: chi sarà stato a scrivere la dedica amorosa a Rebecca di Amici 2024? Sulla lista c’erano tre nomi: TrigNo, Ilan Muccino e Vybes, e la ballerina non ha perso alcun tempo, domandando insistentemente a ciascuno se fosse l’autore della lettera. Di certo non si trattava di una dichiarazione d’amore, ma di dolci parole sincere di qualcuno disposto ad approfondire un rapporto.

Amici 2024, chi ha scritto il bigliettino a Rebecca? Ipotesi e sospetti/ “Mi piacerebbe conoscerti per..."

Inizialmente, Rebecca ha sospettato di Ilan Muccino quando gli altri ragazzi le hanno fatto notare che lo stile di scrittura fosse molto simile a quello del cantante, figlio del celebre regista. Eppure, Ilan Muccino ha voluto toglierle ogni dubbio prendendola in disparte e guardandola negli occhi: “Non sono stato io“, le ha detto dandole un bacio in fronte. Da quel momento, Rebecca non ha più avuto dubbi: a scrivere il bigliettino anonimo è stato Vybes, il cantante dal carattere timido che nelle scorse settimane ha avuto un crollo che lo ha portato a dubitare di restare nella casa.

Amici 2024, Vybes ammette di aver scritto il biglietto e si vergogna: “No, ragazzi, dai!”

Grande sorpresa per Rebecca di Amici 2024! La ragazza ha ricevuto una tenerissima lettera anonima da parte di qualcuno tra gli allievi che ha il desiderio di conoscerla meglio. Dopo alcune “indagini”, è uscito il nome di Vybes. All’inizio il cantante ha negato, poi si è chiuso in bagno mentre tutto il gruppo di studenti si era riunito in cucina per capire chi fosse il principale indiziato. Una volta uscito dal bagno Vybes è corso in veranda insieme a Diego Lazzari.

Rebecca li ha raggiunti e ha insistito di nuovo con Vybes, finchè il ragazzo non è crollato e ha confessato tutto: “Sì, sono stato io”, ha detto il cantante di Amici 2024, paonazzo in faccia per la vergogna dicendo: “No, ragazzi, dai!”. Gli altri allievi hanno infatti notato quanto il collega sia timido nei confronti delle persone, in particolare delle ragazze. Sui social, intanto si è scatenato il finimondo, con commenti di ogni genere. Alcuni pensano che Vybes di Amici 2024 sia stato davvero carino, altri si lamentano perchè vorrebbero vedere meno gossip e più allenamenti.

