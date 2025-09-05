Amici 2025, torna il talent di Maria De Filippi: via alle registrazioni il 18 settembre

Amici 2025, semaforo verde per le riprese della nuova edizione. Il talent condotto da Maria De Filippi farà capolinea sul piccolo schermo nelle prossime settimane, dando il via alla nuova stagione del programma che da ormai oltre un ventennio mette in luce tanti vari talenti tra cantanti e ballerini. Salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, le prime registrazioni del format prenderanno il via il prossimo 18 settembre 2025.

Insomma, per Maria De Filippi, alle prese anche con il ritorno di Uomini e donne e la nuova edizione di Tu si que vales è tempo di tornare in pista. Amici 2025 invece dovrebbe arrivare in onda a partire dal 21 settembre 2025, una settimana in anticipo rispetto al previsto. A riportare l’indiscrezione del via anticipato di Amici 25 è Publitalia, che ha aggiornato i fan del talent di Canale Cinque. Mistero sui concorrenti che sono già stati scelti, ma non ancora rivelati ai telespettatori che avranno modo di conoscere storie e curiosità nei prossimi giorni.

Amici 2025, si torna alle origini?

Una delle possibili novità della nuova edizione del talent di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi potrebbe essere il ritorno alle squadre bianca e blu. L’idea lanciata nelle scorse settimane è rimbalzata in rete e adesso c’è grande curiosità tra i telespettatori per scoprire chi saranno i protagonisti della prossima stagione.

Il format campione di ascolti e vinto da Daniele Doria nella passata edizione, sarà uno dei cavalli di punta di Mediaset per la stagione tv che sta riprendendo il via proprio in questi giorni in attesa del ritorno di fiction e altri programmi, come il Grande Fratello che per l’occasione sarà condotto da Simona Ventura per la prima volta.

