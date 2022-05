Amici 21, 21CO sott’accusa per Luigi e Alex/ Giordana Angi: “Non permetto a nessuno..

Amici 21, nasce la nuova casa discografica

Da ore non si fa altro che parlare di 21CO. Si tratta della nuova casa discografica fondata dagli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi e Briga, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabrile Costanzo, il direttore artistico di Amici 21, Memo Giovenco, ed Emanuela Sempio, autrice televisiva della Fascino, azienda facente capo a Maria De Filippi. Incalzato da Rockol sulla nuova casa discografica in action, lo staff della Fascino ha dichiarato che la 21CO nasce come major volta ad accompagnare i talenti cantanti sfornati dal talent di Maria De Filippi, Amici, nell’industria musicale.

Al termine di ogni anno scolastico, la produzione Mediaset di Amici di Maria De Filippi si adopera per l’ingaggio dei ballerini uscenti nel corpo di ballo del talent, ragion per cui si sentiva la necessità di aiutare i talenti cantanti sfornati dallo show di Canale 5. Da qui, quindi, parte l’idea di fondare la 21CO, che in queste ore è al centro dell’attenzione mediatica per aver ingaggiato nel team i “nemici amatissimi”, Luigi e Alex, due tra i 6 finalisti di Amici 21.

I due cantanti, infatti, sono stati messi sotto contratto dalla nuova casa discografica nata come progetto extra-Amici e in molti tra i telespettatori ora deducono che la volontà espressa di recente da Maria De Filippi – di far giungere i due cantanti rivali ad un chiarimento, in definitiva, fosse dovuta all’idea del nuovo progetto.

Luigi e Alex, tensione alle spalle per business? Giordana Angi replica alle polemiche

Inoltre, emergone delle polemiche web, che tacciano i fondatori della major di ridurre il rapporto tra Luigi- Alex ad una mera strategia di marketing, per business. Accusa a cui Giordana Angi replica in queste ore in un sentito intervento social: “Non permetto a nessuno di dire falsità o di screditare un lavoro che stiamo iniziando a fare e che prevede tutta la passione, la dedizione di cui siamo in possesso”. E ancora, poi, la cantautrice rimarca che la sua major nasce per fare luce sul talento: “Ma soprattutto la testa e l’attenzione che chi ha un sogno merita. Penso anche che i talent diano una grande visibilità a chi partecipa ma poi quando si spengono le luci della telecamera diventa duro”.

