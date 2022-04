Amici 21, Aisha compie gli anni/ Esce il duetto con One Republic

Amici 21, Aisha Maryam festeggia il compleanno con i compagni di studio

Alla vigilia del quarto serale di Amici 21, atteso per il prossimo 9 aprile 2022 su Canale 5, Aisha Maryam riceve un’importante comunicazione in condivisione con i compagni di studio nonché rivali al talent di Maria De Filippi. Si tratta del rilascio del duetto che la vede protagonista di un featuring con One Republic, sulle note di Sunshine. La band americana -in un contest indetto di recente nella scuola più amata dagli italiani per un duetto internazionale- ha scelto la cantante residente a Napoli, in quanto talento- tra i concorrenti annessi al serale di Amici 21- più adatto al loro nuovo progetto musicale.

E nel daytime del talent, in onda l’8 aprile 2022, la cantante Aisha viene a conoscenza del rilascio di Sunshine inciso con One Republic, avvenuto su tutte le piattaforme musicali nella notte a cavallo tra il 7 e l’8 aprile 2022. Un’esplosione di gioia è l’atmosfera che si respira nella casetta di Amici 21, mentre i concorrenti in corsa al serale ascoltano il singolo appena rilasciato dalla cantante e pupilla di Lorella Cuccarini, in collaborazione con la band di Ryan Tedder.

Aisha spegne le candeline ad Amici 21

“Questi 18 anni li ricorderai a vita”, qualcuno grida ad Aisha Maryam, mentre in casetta l’atmosfera si fa festiva e la cantante celebra il suo compleanno con la gioia nel cuore di aver coronato un sogno custodito nel cassetto: un duetto con una band di fama internazionale, del calibro di One Republic. “Tanti auguri a te”, è il coro che intonano, poi, cantanti e ballerini di Amici 21 per la festeggiata. “Spero si capisca che vi voglio bene- non pensavo di trovarmi così bene con voi”, è il sentito discorso di Aisha per il suo compleanno. Ed è così che la 18enne sembra gettarsi alle spalle un passato segnato dall’abbandono del padre, subito in tenera età.

